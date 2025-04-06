شوبير يكشف عن اقتراب حمزة علاء من التجديد مع الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن اقتراب اللاعب حمزة علاء من التجديد مع النادي الأهلي.

وكتب شوبير، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: ''حمزة علاء اقترب جدًا جدًا من التجديد للنادي الأهلي، وعقد جلسة مع المسئولين منذ أيام واتفقوا على الخطوط العريضة، وسيجدد لمدة من 3 إلى 5 سنوات''.

بيراميدز يرغب في التعاقد مع حمزة علاء

من ناحية أخرى، كشف مصدر بنادي بيراميدز عن رغبة الفريق في التعاقد مع الحارس حمزة علاء، لاعب النادي الأهلي.

وقال مصدر بنادي بيراميدز، في تصريحات خاصة لبرنامج «ستاد المحور» الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور: "إدارة النادي دخلت في مفاوضات متقدمة مع الحارس حمزة علاء، من أجل التعاقد مع اللاعب في الانتقالات الصيفية المقبلة".

وأكد: "حمزة علاء رحب بشكل كبير بالانضمام إلى صفوف بيراميدز خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل ابتعاد اللاعب عن المشاركة مع النادي الأهلي، نظرًا لتواجد الثنائي محمد الشناوي ومصطفى شوبير".

واختتم: "بيراميدز سيحسم صفقة حمزة علاء خلال الأيام المقبلة، وذلك لتدعيم مركز حراسة المرمى في النادي، نظرًا لاقتراب اعتزال الحارس المخضرم شريف إكرامي".