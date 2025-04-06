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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية: تكثيف القوافل الطبية المجانية طوال شهر أبريل

محافظ الإسكندرية: استمرار تكثيف القوافل الطبية المجانية في جميع الأحياء خلال أبريل
محافظ الإسكندرية: استمرار تكثيف القوافل الطبية المجانية في جميع الأحياء خلال أبريل
أ ش أ

أكد محافظ الإسكندرية أحمد خالد حسن سعيد، مواصلة استمرار القوافل الطبية الشاملة بنطاق الأحياء خلال شهر أبريل، حيث كلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية بتكثيف القوافل وزيادة الحملات التوعوية للمواطنين.


‏‎وذكرت المحافظة في بيان اليوم  أن مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية، ستنفذ 6 قوافل طبية خلال شهر أبريل وفقًا للمواعيد والأماكن التالية: تبدأ القوافل يومي (7-8 أبريل الجاري) بوحدة خالد بن الوليد نطاق حي العامرية، وتقام يومي (13- 14 أبريل الجاري) بوحدة أبو صير بنطاق مركز ومدينة برج العرب، كما ستنفذ قافلة طبية يومي (15- 16 أبريل الجاري) بوحدة الهانوفيل بنطاق حي العجمي.


وأوضح البيان أن يومي (22-23 أبريل الجاري) يشهدان تتظيم قافلة طبية بوحدة النهضة بنطاق مركز ومدينة برج العرب، ويومي (27- 28 أبريل الجاري) بوحدة (بنجر 3)، وتختتم مديرية الصحة قوافل شهر أبريل بتواجدها في مركز ومدينة برج العرب يومي (29- 30 أبريل الجاري) بوحدة (بنجر 5).


يأتي هذا في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتضافر كافة الجهود لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية بوضع الصحة كأولوية قصوى لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

محافظ الإسكندرية القوافل الطبية الشاملة الحملات التوعوية للمواطنين مديرية الصحة بالإسكندرية

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