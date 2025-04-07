تحذيرات جديدة من الأرصاد.. رياح مثارة تتحرك باتجاه السواحل وسيناء

الطقس اليوم .. نشرت هيئة الأرصاد الجوية، أخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى وجود الرمال المثاره فى مناطق متفرقة من مدن القناة، حيث متوقع أن تتحرك مع الوقت لتؤثر على مناطق متفرقة من السواحل الشرقية وخليج السويس ووسط سيناء.

الطقس اليوم في مصر

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن الطقس يشهد استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل ليلا وفي الصباح الباكر.

وتستمر تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، من نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد، ومحافظة الوادي الجديد والصحراء الغربية وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

درجات الحرارة اليوم في مصر

وتشهد البلاد، خلال الطقس اليوم، فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى والصغرى 22 درجة

السواحل الشمالية 26 للعظمى والصغرى 16 درجة

شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 20 درجة

جنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى 21 درجة