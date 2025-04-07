طائرات الاحتلال تقصف منزلاً في حي السلام شرقي جباليا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارة على منزل في حي السلام شرقي جباليا البلد شمالي قطاع غزة، ما أدى إلى تدمير جزء من المبنى.

الأضرار الناجمة عن القصف

لم تذكر المصادر الأولية أي تفاصيل عن وجود إصابات بشرية حتى الآن، لكن القصف ألحق أضرارًا كبيرة بالمنزل المستهدف والمباني المجاورة.



تصعيد عسكري مستمر



تأتي هذه الغارة في سياق التصعيد العسكري المستمر بين قوات الاحتلال والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، حيث تشهد المنطقة هجمات متبادلة منذ عدة أيام.

ردود الفعل المحلية والدولية

لا تزال ردود الفعل تتوالى من قبل السكان المحليين والمنظمات الدولية التي تعبر عن قلقها من تصاعد أعمال العنف في المنطقة وتداعياتها على المدنيين.

التداعيات المستقبلية:



وتثير هذه الهجمات مخاوف من تصعيد أكبر في النزاع، حيث يعاني المدنيون في غزة من آثار القصف المستمر، في ظل غياب أفق واضح للتهدئة أو الحلول السياسية.