بينهم المرشد ونوابه.. مد أجل الحكم على 78 من قيادات الجماعة بقضية التخابر

قررت الدائرة الأولى ارهاب بمحكمة جنايات بدر المنعقدة بمأمورية استئناف مركز الاصلاح والتإهيل بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني مد أجل الحكم على ٧٨ متهما بينهم قيادات الجماعة في القضية المعروفة اعلاميا بـ التخابر مع جهات أجنبية لجلسة ٢٠ يوليو.

وجاء على قائمة المتهمين المرشد محمد بديع ومحمود عزت وخيرت الشاطر ورشاد بيومي وعبدالرحمن البر ومحمد سعد عليوة وعلي السيد بطيخ ومحمود غزلان ومجدي شلش وسمية حزيمة وإبراهيم منير وآخرين.

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية اتهامات تولي قيادة جماعة ارهابية تهدف للعمل ضد القوانين والدستور وتمويلها والتخابر لصالح جهات خارجية بما يضر بمصالح البلاد السياسية والاقتصادية.