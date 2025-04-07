وكيل تعليم البحر الأحمر يتفقد مدارس الغردقة لمتابعة سير العملية التعليمية

قام المهندس سيد عبد العزيز، مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بجولة تفقدية لعدد من مدارس إدارة الغردقة التعليمية بهدف متابعة انتظام العملية التعليمية وضمان توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.

رافق المهندس عبد العزيز خلال جولته كل من أشرف فرج الله، مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء، وعبد اللطيف محمد، مدير إدارة الأمن بالمديرية. بدأت الجولة بزيارة مدرسة النهضة الابتدائية.

وشهد وكيل التعليم طابور الصباح ومراسم تحية العلم، واستمع إلى الإذاعة المدرسية، ثم تفقد عددًا من الفصول الدراسية، واطلع على دفاتر المعلمين، وراجع سجلات الحضور والغياب.

وأكد خلال الزيارة على أهمية تحقيق العدالة في التقييمات، مع ضرورة التزام الطلاب بالحضور والمشاركة الفعالة في الحصص الدراسية لتحسين نتائجهم التعليمية.

بعد ذلك، انتقل المهندس عبد العزيز إلى مدرسة الزعيم مصطفى كامل للتعليم الأساسي، ثم مدرسة محمد فريد الإعدادية، تلاها زيارة مدرسة الميناء الرسمية لغات. في كل زيارة، تفقد وكيل التعليم الفصول الدراسية واطلع على كراسات الواجبات، سجلات درجات الطلاب، وأكد على ضرورة الالتزام بمعايير رصد الحضور والغياب، والتقييم الدقيق لأداء الطلاب.

وفي سياق متصل، وجه وكيل التعليم مديري المدارس بضرورة مناقشة استبيان الطلاب وأولياء الأمور بشأن نظام البكالوريا، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ القرارات الوزارية الخاصة بالعملية التعليمية. كما شدد على أهمية المتابعة المستمرة لحضور الطلاب وتبني أساليب غير تقليدية لجذبهم إلى المدرسة، بالإضافة إلى تنفيذ برامج علاجية للطلاب الذين يعانون من تدني مستوى القراءة والكتابة.

وتأتي هذه الجولة في إطار متابعة وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية لتنفيذ خطة تحسين الأداء التعليمي وتوفير بيئة مدرسية تشجع على تحصيل علمي أفضل للطلاب.