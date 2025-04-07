روح يا ماكرون قولهم أن المصري عمهم.. صلاح عبدالله يلقي شعرا في حب مصر| شاهد

ألقى الفنان صلاح عبدالله شعرًا في حب مصر، بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إمانويل ماكرون لمنطقة خان الخليلي، قائلا : «روح يا ماكرون قولهم أن المصري عمهم .. أم الدنيا وستها هتفضل حابسة دمهم».

وقال «عبد الله» خلال تصريحات تلفزيونية، إن خان الخليلي أكبر دليل أن الشعب المصري أصيل.

وقدم «صلاح عبدالله» التحية للشعب المصري بالأخص أهالي المناطق الشعبية لأنهم شرفوا مصر، البلد العظيمة بلد الأمن والأمان والسلم والسلام، البلد التي لا تعتدي، ولكن تدافع عن نفسها وأمنها لكل من يحاول الاعتداء عليها،

ثقة الشعب المصري في القيادة السياسية

وأكد الفنان صلاح عبدالله، أن هناك ثقة كبيرة من الشعب المصري في الرئيس السيسي،

وأوضح «عبدالله» أنه شاهد كل الفيديو هات التي نشرت في الخاصة بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمنطقة الحسين وخان الخليلي التي حملت البهجة والسرور، مؤكدا أن مصر فخورة إنها مصر .