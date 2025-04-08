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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بإمكانيات غير مسبوقة.. إليك أفضل حاسوب في 2025

حاسوب أسوس
حاسوب أسوس
لمياء الياسين

كثيرة هي أنواع الحاسوب في الأسواق فإذا كنت تبحث عن حاسوب بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في  جهازي كمبيوتر محمولين جديدين وهما Zenbook S16 وVivobook 16. 

يعمل كلا الجهازين بأحدث معالجات وهما  AMD Ryzen AI 7 350، وكلاهما مصممان لتوفيرميزات العمل باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي 

أسوس زينبوك S16

يُعدّ حاسوب Zenbook S16 الخيار الأمثل بين كلاهما فهو يتميز بشاشة لمس OLED مقاس 16 بوصة  وتعمل بدقة 3K ونسبة عرض إلى ارتفاع 16:10، ومعدل تحديث 120 هرتز، وتدعم تقنية Dolby Vision مع نسبة سطوع HDR يبلغ 500 شمعة إلا أنه على الرغم من شاشته الكبيرة، يتميز الكمبيوتر المحمول بتصميم نحيف يبلغ 1.1 سم وهيكل خفيف الوزن يزن 1.5 كجم
يعمل الحاسوب بمعالج Ryzen AI 7 350 من AMD ومعالج Ryzen 7 350 مُزود بمعالج رسوميات مدمج AMD Radeon 860M، بينما يتضمن خيار الذاكرة ذاكرة وصول عشوائي (RAM) LPDDR5X بسعة 24 جيجابايت وقرص SSD PCIe 4.0 بسعة 1 تيرابايت.

مواصفات حاسوب  Asus Zenbook 16 

يحتوي حاسوب S16 على منفذي USB4 من النوع C، ومنفذ HDMI 2.1، ومنفذ USB 3.2 من النوع A، وقارئ بطاقات SD، ومنفذ صوت 3.5 ملم. يعمل الجهاز ببطارية 78 واط/ساعة تدعم الشحن السريع .  

تشمل ميزات الكمبيوتر المحمول الأخرى نظام صوت بستة مكبرات صوت بتقنية Dolby Atmos وميزة التعرف على الوجه بالأشعة تحت الحمراء ولأنه كمبيوتر محمول يعتمد على الذكاء الاصطناعي

فيفوبوك 16

يُعد جهاز Vivobook 16 (M1607KA) خيارًا أرخص، ولكنه مزود بمعالج Ryzen AI 7 350 نفسه ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي DDR5 بسعة 16 جيجابايت وقرص SSD PCIe 4.0 بسعة 512 جيجابايت.

مواصفات وسعر جهاز Asus Vivobook 16 

يتجلى سعر الجهاز في بقية مكوناته. ستحصل على شاشة IPS مقاس 16 بوصة بدقة 1920 × 1200، ونسبة عرض إلى ارتفاع 16:10 وتعد الشاشة ليست ببريق شاشة OLED في جهاز Zenbook، لكنها تُلبي جميع المتطلبات الأساسية.
يزن الجهاز 1.88 كجم وسمكه 1.79 سم. ومن مزاياه الإضافية إمكانية فتح الجهاز بزاوية 180 درجة، مما يمنحك مرونة أكبر في الاستخدام.

لم تبخل أسوس أيضًا في توفير المنافذ و يوجد منفذا USB 3.2 من الجيل الأول من النوع A، ومنفذا USB 3.2 من الجيل الأول من النوع C (مع دعم توصيل الطاقة ومخرجات العرض)، ومنفذ HDMI 2.1، ومقبس سماعة رأس 3.5 مم.

يتميز الجهاز بمكبر صوت ستيريو و يعمل ببطارية 42 واط/ساعة مع دعم الشحن السريع بقدرة 65 واط.
يأتي سعر جهاز ASUS Zenbook S16 هو 1,49,990 روبية هندية في الهند، بينما يتوفر جهاز Vivobook 16 بسعر 75,990 روبية هندية. كلا الجهازين المحمولين متاحان للشراء عبر متاجر Asus الحصرية 

تقنية الذكاء الاصطناعي شاشة لمس الكمبيوتر المحمول ذاكرة وصول عشوائي الشحن السريع

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