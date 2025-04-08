خبيرة طاقة: كراكيب المطبخ تؤثر على الرزق.. فيديو

أكدت سونيا الحبال، خبيرة الطاقة، أن التخلص من الأشياء القديمة في المنزل يساعد على الشعور بحالة إيجابية، موضحة أن هذه العادة ضرورية للتخلص من الطاقات السلبية.

وأوضحت سونيا الحبال، خلال لقائها مع الإعلامية آية شعيب في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الذكريات المرتبطة بالأشياء القديمة تؤثر على الشخص، وتجعل من الصعب نسيان الماضي، ولذلك يجب التخلص من كل ما لا يلزم في المنزل.

وأشارت إلى أن الهدايا القديمة الموجودة في المنزل قد تجعل الشخص متعلقًا بأشخاص معينين، ولذلك من الأفضل التخلص منها. وأضافت أن الفوضى في المنزل تمنح طاقة سلبية تؤثر على الرزق والحالة العامة للأسرة.



وأكدت الحبال أن فوضى المطبخ تؤثر سلبًا على طاقة المنزل، مما ينعكس على الرزق، حيث إن تراكم الأشياء غير الضرورية في المطبخ قد يسبب انسدادًا في تدفق الطاقة الإيجابية.