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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى يكشف تفاصيل عودة الأمن لشمال سيناء

أحمد موسى
أحمد موسى
عادل نصار

كشف الإعلامي أحمد موسى، أنه من خان الخليلي إلى العريش ومن قلب القاهرة إلى شمال سيناء مصر الآمنة، حيث مسار جولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفقة الرئيس السيسي.


وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الوضع كان صعب وغير آمن في 2017، وتحديدا عند زيارة وزيري الدفاع والداخلية إلى شمال سيناء لتفقد القوات المصرية من الجيش والشرطة.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أنه عند عودة الوزيرين من مطار العريش وقبل استقلال الطائرة تعرضت للضرب بصاروخ، وسقط شهداء وإصابات حينها.

واستطرد أن هذا كان حال مطار العريش وشمال سيناء، وكان الوضع صعب وفي 2019 وخلال الندوة التثقيفية قال الرئيس معقول عندنا مطار الطائرات تتعرض للضرب حال هبوطها، وأكد أن هذا لن يحدث مجددا في مصر.


وأردف: اليوم هبطت طائرة الرئيس الفرنسي ماكرون بمطار العريش ويستقبله الرئيس السيسي، موضحا أنه منذ 8 سنوات كانت يد الإرهاب طايلة واليوم لا يمكن يكونوا موجودين حيث إن المطار يستقبل الطائرات الرئاسية.

أحمد موسى العريش شمال سيناء ماكرون السيسي

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