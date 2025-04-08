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التعادل السلبي يحسم أول 15 دقيقة بين الأهلي والهلال السوداني ببطولة إفريقيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التعادل السلبي يحسم أول 15 دقيقة بين الأهلي والهلال السوداني ببطولة إفريقيا

الأهلي
الأهلي
حسن العمدة

مرت 15 دقيقة من عمر مباراة الأهلي والهلال السوداني بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب إستاد شيخا ولد بيديا، في إياب دور ربع النهائي، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت تسديدة قوية عن طريق نيتس جراديشار لاعب الأهلي من يسار منطقة الجزاء، في الدقيقة 10، تصدى لها الحارس عيسى فوفانا بثبات.

وأرسلت ركلة ركنية جديدة للهلال، نفذها أحمد سالم بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، مرت من الجميع، وتحولت مباشرة إلى ركلة مرمى في الدقيقة 13.

تشكيل الأهلي أمام الهلال السوداني

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: رامي ربيعة وأشرف داري ومحمد هاني ويحيى عطية الله.

الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وأشرف بن شرقي وإمام عاشور.

الهجوم: جراديشار ووسام أبو علي.

بدلاء الأهلي أمام الهلال السوداني:

ياسر إبراهيم وحسين الشحات وعمرو السولية وأفشة وأحمد رضا وطاهر محمد ومصطفى شوبير وكريم الدبيس ومحمد عبد الله. 

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