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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بنت ضربت خطيبها بالقلم على السوشيال ميديا .. تفاصيل فيديو تصدر التريند

بنت ضربت خطيبها
بنت ضربت خطيبها
اسماء محمد

أثار مقطع فيدي لـ بنت ضربت خطيبها ضجة كبيرة على  مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

تداول نشطاء السوشيال ميديا مقطع فيديو لفتاة تدعى سارة وهى توبخ خطيبها السابق وتصفعه على وجهه " ضربته بالقلم"  بسبب ارتباطه بفتاة أخرى وتركها وخطبها.

تصدرت فيديو بنت ضربت خطيبها التريند على مواقع السوشيال ميديا وتداوله عدد كبير من نشطاء الفيسبوك والتيك توك.

تفاصيل الفيديو 

ظهرت في الفيديو فتاة تقتحم عيادة أسنان وتسأل عن حبيبها السابق ثم توبخه بعبارات عديدة لأنه لم يتركها فحسب بل تهرب من مواجهتها.

وقامت الفتاة بعد ذلك بالتعدي بالضرب علي حبيبها السابق دكتور محمد، طبيب الأسنان، داخل عيادته بمنطقة الجيزة بسبب خطبته من فتاة أخري وصفعته على وجهه" ضربت خطبيها بالقلم"

وقالت صاحبة تريند “ ضربت خطيبها ” فى مقطع الفيديو "الموضوع ابسط بكتير من كدة وانا اتعلمت اكون اشجع منك 
انا مش جاية اتقرب منك انا جاية عشان حاجة واحدة بس أنا أرجل منك ومش عايزة أعرفك تانى .. حسبي الله ونعم الوكيل فيك "

وبالرغم من تداول الفيديو تحت اسم ضربت خطيبها إلا أنه لم يتبين للجمهور إذا كان بالفعل خطيبها السابق أم أنه كان حبيبها أو كما يطلق عليه “ الإكس” ووعدها بالزواج لكنه فاجئها بإعلان خطوبته من فتاة أخرى . 

ردود أفعال متباينة 


وتداول نشطاء السوشيال ميديا الفيديو  وتصدر الترند بمسمى “ضربت خطيبها” على ردود أفعال متباينة وإن غلب عليها الرفض والاستنكار بسبب عادات المتجتمع  وأعراف القانون اللذان يحرمان هذا الفعل من الفتاة.

بينما رأت بعض الفتيات أن هذا التصرف من الفتاة التى ضربت طبيب الأسنان الذي خطب فتاة أخرى فيه ليس أفضل وسلة للانتقام وتوجد طرق أخرى دون “ شوشرة” على الفتاة صاحبة الفيديو مثل التحدث مع خطيبته الحالية وكشف خداعه وحقيقة شخصيته لللعروسة الجديدة.

بينما استنكر كثيرون جرأة البنت فى هذا التصرف واللوم على الأهل لأنه كان الأحرى بهم التصدى لإنهاء العلاقة بين الفتاة والطبيب دون حدوث مشاكل كبيرة وتصعيد الأمر، ورأى أخرون أن صفع الفتاة للرجل تصرف غير أخلاقي ولايجوز مهما كان السبب.

ضربت خطيبها ضربت خطيبها السابق ضربت الإكس السوشيال ميديا ضرب طبيب أسنان التريند

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