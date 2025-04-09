القبض على 5 متهمين بممارسة الأعمال المنافية للآداب أسفل كوبري الثلاثيني بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، من إلقاء القبض على عدد من الخارجين عن القانون أسفل كوبرى الثلاثيني بوسط المدينة.





جاء ذلك عقب تداول عشرات من مقاطع الفيديو عبر محركات التواصل الاجتماعي والخاصة بمحافظة الإسماعيلية، لتجمهر الأهالي أعلى الكوبرى، والتي ادعى البعض من خلالها بقيام عدد من الشباب باختطاف فتاة واحتجازها أسفل الكوبري والتعدي عليها.



وقالت إحدي الفتيات التي تم ضبطها أسفل الكوبرى بواسطة رجال المباحث إنها اعتادت النزول إلى أسفل الكوبرى للمبيت بصحبة صديقاتها وأصدقائها وتعاطي المخدرات.



فيما تمكنت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع أحد المواطنين من ضبط باقى الشباب أسفل الكوبرى، حيث كانوا يلجأون للمبيت أسفل الكوبرى من فتحة لا تتخطى الـ 40 سم.

