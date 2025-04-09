هل هاتفك منهم ؟.. أجهزة تحصل على تحديثات الأمان لشهر أبريل 2025

تشتهر سامسونج بكونها من أسرع العلامات التجارية في إصدار تحديثات الأمان الشهرية، ولا يُمثل تصحيح الأمان لشهر أبريل 2025 استثناءً. وقد بدأت الشركة بالفعل بإصدار آخر تحديث أمني للعديد من أجهزة جالاكسي، مُعززةً حمايتها من عشرات الثغرات الأمنية الموجودة في الإصدار السابق.

حديث الأمان لشهر أبريل 2025 لأجهزة Samsung

إليك قائمة بأجهزة Galaxy التي بدأت بتلقي تحديث الأمان لشهر أبريل 2025 لمعرفة ما إذا كان جهازك جاهزًا لتحديث الأمان.

هاتف جالكسي زد فولد 6

إصدار خاص من Galaxy Z Fold

هاتف جالاكسي A55



على الجانب الاخر من المتوقع أن تقوم شركة سامسونج بالأعلان عن مزيد من أجهزة Galaxy التي ستدعم بتلك التحديثات خلال الأيام والأسابيع القادمة، بما في ذلك تلك التي تعمل بإصدارات أقدم من تحديث One UI

تفاصيل تحديثات الأمان لشهر أبريل 2025

يُعالج تحديثات الأمان لشهر أبريل 2025 لأجهزة سامسونج أكثر من 60 ثغرة أمنية فتعد 45 من هذه الإصلاحات من جوجل، بينما تتعلق البقية ببعض المشاكل الخاصة بشركة سامسونج نفسها وقد وُجدت في هواتف وأجهزة جالاكسي اللوحية

على الجانب الآخر تعالج التحديثات 14 ثغرة أمنية (SVEs) خاصة بأجهزة سامسونج فقط. تتعلق هذه المشاكل الخاصة بأجهزة سامسونج بمركز الملصقات، وخدمة الحافظة، وجهات اتصال سامسونج، وساعات Galaxy، وغيرها و يمكنك زيارة نشرة تحديثات الأمان الرسمية من سامسونج للاطلاع على تفاصيل الثغرات الأمنية التي تمت معالجتها في تحديثات الآمان لهذا الشهر.