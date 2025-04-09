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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هل هاتفك منهم ؟.. أجهزة تحصل على تحديثات الأمان لشهر أبريل 2025

تحديث أمني
تحديث أمني
لمياء الياسين

تشتهر سامسونج بكونها من أسرع العلامات التجارية في إصدار تحديثات الأمان الشهرية، ولا يُمثل تصحيح الأمان لشهر أبريل 2025 استثناءً. وقد بدأت الشركة بالفعل بإصدار آخر تحديث أمني للعديد من أجهزة جالاكسي، مُعززةً حمايتها من عشرات الثغرات الأمنية الموجودة في الإصدار السابق.

حديث الأمان لشهر أبريل 2025 لأجهزة Samsung

إليك قائمة بأجهزة Galaxy التي بدأت بتلقي تحديث الأمان لشهر أبريل 2025 لمعرفة ما إذا كان جهازك جاهزًا لتحديث الأمان.

هاتف جالكسي زد فولد 6
إصدار خاص من Galaxy Z Fold
هاتف جالاكسي A55

على الجانب الاخر من المتوقع أن تقوم شركة سامسونج بالأعلان عن مزيد من أجهزة Galaxy التي ستدعم بتلك التحديثات خلال الأيام والأسابيع القادمة، بما في ذلك تلك التي تعمل بإصدارات أقدم من تحديث One UI 

تفاصيل  تحديثات الأمان لشهر أبريل 2025 

يُعالج تحديثات الأمان لشهر أبريل 2025 لأجهزة سامسونج أكثر من 60 ثغرة أمنية فتعد  45 من هذه الإصلاحات من جوجل، بينما تتعلق البقية ببعض المشاكل الخاصة بشركة سامسونج نفسها وقد وُجدت في هواتف وأجهزة جالاكسي اللوحية 

على الجانب الآخر تعالج التحديثات 14 ثغرة أمنية (SVEs) خاصة بأجهزة سامسونج فقط. تتعلق هذه المشاكل الخاصة بأجهزة سامسونج بمركز الملصقات، وخدمة الحافظة، وجهات اتصال سامسونج، وساعات Galaxy، وغيرها و يمكنك زيارة نشرة تحديثات الأمان الرسمية من سامسونج للاطلاع على تفاصيل الثغرات الأمنية التي تمت معالجتها في تحديثات الآمان لهذا الشهر.

أجهزة جالاكسي تحديث الأمان العلامات التجارية شركة سامسونج تحديث One UI

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