البحيرة: البدء في أعمال رصف 14 طريقا بطول 38 كم

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة بالإسراع في تنفيذ أعمال رصف الطرق ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية، مع تسوية كافة الطرق غير الممهدة بهدف تحسين مستوى الحياة للمواطنين وتطوير البنية التحتية.

وضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تبدأ وحدة حياة كريمة بالمحافظة وبالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل، اعتبارًا من يوم السبت المقبل، تنفيذ أعمال رصف 14 طريقًا بطول إجمالي 38 كم بنطاق 5 مراكز بالبحيرة.

وذلك بعد الانتهاء من أعمال المرافق في تلك المناطق، على النحو التالي مركز أبو المطامير طريق زاوية سالم الغندورة و مركز أبو حمص: طريق القناوية جسر ترعة محلة كيل ، و مركز دمنهور الشوكة البرنوجي الصفاصيف و زاوية غزال حمور طرابمبا.

و ايضاً مركز كفر الدوار زهرة الطريق الزراعي مصرف دسونس الكريون و بولين و كوم أشو و مركز حوش عيسى الجنابهة الشوكة الحاجر الرزيمات الكوم الأخضر جسر محلة كيل.

وشددت محافظ البحيرة على ضرورة الالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة لتنفيذ تلك المشروعات، مع مراعاة تطبيق معايير الجودة الفنية والهندسية في جميع مراحل العمل.

كما أكدت، أن مشروعات تطوير الطرق تُمثل أولوية للمحافظة في إطار سعيها لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز الاستدامة في الخدمات الأساسية.