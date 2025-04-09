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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

فحص وتحري حول فيديو صفع طبيب أسنان داخل عيادته

لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
ندى سويفى

تفحص مباحث الانترنت بالجيزة، بلاغ طبيب أسنان ضد فتاة بعد تصدره تريند مواقع التواصل الاجتماعي ، خلال الأيام الماضية عقب تداول مقطع فيديو نشرته فتاة أثناء دخولها لعيادته تسجل مقطع فيديو أثناء قيامها بصفعه على وجهه مدعية أنها خطيبته وأنه خطب غيرها. 

وذكر الطبيب المعتدى عليه في بلاغه أن الفتاة ادعت أنها خطيبته ، وفوجئ بها داخل عيادته تتعدى عليه بالضرب ثم علم بانتشار مقطع الفيديو بشكل واسع واتهمها بالتعدي عليه بالضرب والتشهير به. 

وكشف أحد أصدقاء طبيب الأسنان الذي تعرض للصفع داخل عيادته على يد إحدى الفتيات، أن الفتاة التي ظهرت في الفيديو كانت تعمل ممرضة سابقة بالعيادة، وكانت على علاقة عاطفية بالطبيب، وكان ينوي خطبتها، لكنه لم يتمكن من الحصول على موافقة أسرته، ما دفعه لخطبة فتاة أخرى.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، على مستوى واسع مقطع فيديو لفتاة لحظة صفعها طبيب أسنان داخل عيادته بالجيزة وانهالت التعليقات على مقطع الفيديو بين مؤيد للفتاة التي زعمت أنها خطيبة الطبيب الذي تركها لخطبة أخرى وبين رافضة لتصرفها. 

طبيب أسنان صفع طبيب أسنان فيديو صفع طبيب أسنان مباحث الانترنت

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