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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبد الناصر زيدان: زيزو مشي خلاص ومجلس الزمالك كله لازم يرحل

زيزو
زيزو
ميرنا محمود

علق الإعلامي عبد الناصر زيدان  على كواليس رحيل زيزو عن القلعة البيضاء عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب عبد الناصر زيدان:
  زيزو “ مشي ”خلااااااص          والمجلس كله   لاااااااازم "يمشي ورااااه".

و تابع :زيزو حصل من الأهلي علي 250 مليون جنيه "كاااش"وعقده يصل ل500 مليون جنيه في أربع سنوات ومول الصفقه ناس جااااامده جداً عملت في صمت شديد منذ النصف الأول من يناير الماضي .


و أضاف :ووالد زيزو هو مهندس الصفقه بالكامل  والمفاجأة في الموضوع هو أن زيزو لم يتردد لحظة عندما تحدثوا معه في الأمر  ووافق علي الفور .


واستكمل :زيزو  تفاوض معه من الزمالك منذ نوفمبر وحتي الأسبوع الماضي 13 شخصية  من خارج وداخل القلعة البيضاء. مسؤولين وغير مسؤولين في النادي .وفرد واحد فقط تفاوض معه عن طريق الأهلي هو نادر شوقي بعد موافقة الخطيب. 

و أشار :وكل واحد كان بيقعد مع زيزو من الزملكاوية أو مع والده كان يبحث لنفسه عن مجد شخصي ،وفاتح هواء مباشر مع السوشيال ميديا  وفي الآخر كل الورق إتكشف وكل واحد إتعرف وسقطت ورقة التوت عن الجميع وشيكات ميدو المفتوحة أصبحت أضحوكه ، وتحدي الجنايني أصبح نكتة الموسم  وقسم مدحت العدل "وداه " في مواجهة نيرااااان الغضب. 

و اختتم : ومازلت أبحث في المشهد عن حسين لبيب ودوره في هذه القضية  ولسان الجميع يقول ماذا بعد زيزوز يا إداره الزمالك  و " واخدين " الزمالك  علي فين ؟،وسأذكركم بما قلته لكم في حلقة 25 يناير الماضي بتاعت "فين زيزو يا عم حسين " وسأكررها ثانيةً في نهاية المقال .. " زيزو لما يمشي من الزمالك .. المجلس كله لازم يمشي معاه " 


ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة جوزيه بيسيرو لمواجهة نظيره ستيلينبوش الجنوب الإفريقي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، في مباراة إياب دور الـ 8 من منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب الإفريقي

وتنقل مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب إفريقي عبر قناة “beIN Sports 6” المقرر إقامتها، غدا في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب إفريقي، التي أقيمت بينهما أمس الاربعاء، ضمن مواجهات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقد شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات متسارعة في هذا الملف، حيث أعلن نادي الزمالك عن استبعاد "زيزو" من قائمة الفريق المسافرة إلى جنوب أفريقيا لمواجهة ستيلينبوش في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية. وربطت مصادر مطلعة هذا القرار بتأكد الإدارة من توقيعه للأهلي.


 

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