هنا جودة تشارك في كأس العالم لسيدات تنس الطاولة

تستعد هنا جودة معجزة تنس الطاولة المصرية، للمشاركة ببطولة كأس العالم للسيدات لتنس الطاولة ماكاو 2025.

ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة في الفترة من 14 إلى 20 إبريل الجاري، في ماكاو بالصين، حيث تسافر هنا جودة غدًا الجمعة، للمشاركة في منافسات البطولة.

وتشهد البطولة مشاركة قوية، من أبطال العالم أجمع، حيث تأهل للمشاركة بها أبطال القارات، لذلك لن تكون المنافسة سهلة مطلقًا.

وتشارك نجمة منتخب مصر لتنس الطاولة في البطولة العالمية، بعدما توجت ببطولة كأس إفريقيا للسيدات في النسخة الماضية، التي أقيمت في تونس شهر فبراير الماضي، لذلك ستمثل اللاعبة القارة الأفريقية في الحدث العالمي.

وتوجت هنا بلقب بطولة كأس إفريقيا بعدما تغلبت على مواطنتها دينا مشرف في نهائي مصري خالص انتهى بنتيجة 4/2.

وتطلع هنا جودة لمواصلة تقديم مستوياتها القوية في كأس العالم بالصين، وتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، والاستفادة القصوى من المشاركة في البطولة العالمية والاحتكاك مع أفضل لاعبي العالم في تنس الطاولة.