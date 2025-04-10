أحمد حسن يكشف مفاجأة في تقديم زيزو لشكوى بنادي الزمالك

كشف الإعلامي أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق ، حقيقة تقديم زيزو لشكوى ضد نادي الزمالك بسبب مستحقاته المتأخرة .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : “مصدر باتحاد الكرة.. لم نتلق أي شكوى من زيزو ضد الزمالك اليوم ” .

وكشفت العديد من التقارير الصحفية، عن توقيع أحمد سيد زيزو، مع النادي الأهلي، بداية من الموسم المقبل، استغلالا لانتهاء عقده مع الفريق الأبيض، ولكن الأحمر لم يعلن أي شيء رسمي حتى الآن.

وخرج أحمد سيد زيزو بنفسه عبر ستوري بصفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" ونفي حقيقة توقيعه للنادي الأهلي قائلا: «لم أوقع لأي ناد داخل أو خارج مصر.. اللي حصل على توقيعي يتفضل يعلن إذا كان كلامه صح؟ كمان اللي عنده دليل على توقيعي لأي ناد يتفضل يطلعه على الملأ.. الناس من حقها تعرف كويس».