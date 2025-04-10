الدردير يتساءل بشأن المسئول عن الفتنة الكبيرة بين جماهير الأهلي والزمالك

علق الناقد الرياضي، عمرو الدردير عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، على حالة الاحتقان والفتنة المتزايدة بين جماهير قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك.



وكتب الدردير متسائلاً بحدة: "مين ورا الفتنة الكبيرة بين جمهور الزمالك والأهلي! وحالة الاحتقان دي!!".



يعكس تساؤل الناقد الرياضي قلقًا متزايدًا بشأن العلاقة المتوترة بين جماهير الناديين، والتي قد تنذر بتصاعد التعصب والعنف في المدرجات وخارجها.

ويثير من خلال طرحه هذا السؤال الهام، دعوة للتفكير والبحث عن الأسباب الجذرية وراء هذا الاحتقان والجهات التي قد تكون مستفيدة أو مسؤولة عن تأجيجه.