أحمد المشد: نحن نستخدم كلمة أنا بشكل غير واعٍ

تحدث الشيخ أحمد المشد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن الفرق بين التواضع والغرور، قائلا: كلمة "أنا" التي يستخدمها الكثيرون في حياتهم اليومية قد تحمل معاني مختلفة تتراوح بين التواضع والغرور.

وأضاف أحمد المشد خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" الذي يُذاع على قناة صدى البلد، أن الغرور والتواضع في استخدام كلمة “أنا” الفارق بينهما يكمن في النية التي تصدر عنها الكلمة، متابعا: نحن نستخدم كلمة "أنا" بشكل غير واعٍ.

واسترسل: في كثير من الأحيان نستخدم كلمة “أنا” في محادثاتنا اليومية، سواء في العمل أو في الحياة الخاصة، مشيرًا إلى أنه من المهم أن نتوقف قليلاً لنتأمل نوايا الشخص الذي يستخدمها.

وأوضح أن كلمة "أنا" قد تكون دليلًا على الكبر والغرور إذا نُطقت من شخص يظن أنه الأفضل أو الأجدر باتخاذ القرارات، بينما قد تعكس في مواقف أخرى نية صافية لتحمّل المسؤولية وخدمة الآخرين.

واستشهد بقول نبي الله يوسف عليه السلام: *"اجعلني على خزائن الأرض"*، والذي عبّر من خلاله عن رغبته الصادقة في إدارة شؤون الناس بكفاءة.