جودوين شيكا: حسام حسن لم يقدم الإضافة القوية للفراعنة

قال جودوين شيكا مهاجم وهداف نادي طلائع الجيش، إنه فخور بانتمائه لمنتخب نيجيريا، فالنسور الخضر ضمن أفضل منتخبات القارة السمراء عبر تاريخها، مؤكدًا أنه يحلم باليوم الذي يرتدي فيه قميص منتخب بلاده، وذلك في حديثه لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري.

وتابع "شيكا": فخور بتواجد أوسيمين لاعب نابولي السابق وبونيفاس لاعب فرانكفورت في هجوم منتخب نيجيريا، لأنهما لاعبان كبيران للغاية، وأعتقد أنني سأحصل على فرصة التواجد في المنتخب يومًا ما، وقتها سأثبت للجميع أنني أستحق ارتداء قميص منتخب بلادي.

تعليق شيكا على أداء حسام حسن مع المنتخب

وأضاف مهاجم وهداف نادي طلائع الجيش: أما منتخب مصر فهو منتخب قوي للغاية، وما يميزه أن أغلب لاعبيه من الدوري المحلي القوي والتنافسي للغاية، بجانب تواجد عدد قليل من المحترفين أبرزهم محمد صلاح، منتخب مصر من أعرق منتخبات إفريقيا والأكثر تتويجًا ببطولاتها تاريخيًا.

واختتم جودوين شيكا حديثه لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري: حسام حسن مهاجم رائع ومن الأفضل في القارة، لكنه لم يقدم الإضافة القوية كمدرب، ورغم أن الفراعنة يؤدون بشكل جيد بسبب اختياراته من لاعبي الدوري المصري والتي يجب أن ينال الإشادة بسببها، ولعل أبرز مثال هو زيزو لاعب الزمالك، فتوليفة اللاعبين المحليين بجانب المحترفين تمنحه قوة أخرى وتعطي فرصًا كثيرة للاعبين.