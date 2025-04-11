قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عروض لليبية لـ عبدالله السعيد .. هل يستمر في الزمالك ؟
توقيع شراكة استراتيجية بين شركة CMA CGM الفرنسية وميناء أكتوبر الجاف
المستشفيات التعليمية تدشن أول دبلومة مهنية معتمدة للقسطرة المخية التداخلية
شيكا: بيراميدز يستطع الفوز بالدوري المصري
وزيرة التخطيط تبحث مع سفير لاتفيا التعاون بمشروعات الطاقة والتكنولوجيا والابتكار
تعدى على حمار فأثار حفيظة فتاة أجنبية.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المثير
موعد مباراة الأهلي والرائد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة
محافظ أسوان يكلف بمتابعة الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة
موقف المدير الفني لفريق برشلونة من تجديد عقده مع النادي الكتالوني
بيان رسمي.. مودرن سبورت يشكو الحكم محمود ناجي ويطالب اتحاد الكرة بالتحقيق
السعدي عن خلاف رمضان وياسمين صبري: نواياهم طيبة والسوشيال ميديا بتضخم
أول تعليق من مدرب ليفربول على تجديد عقد محمد صلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جودوين شيكا: حسام حسن لم يقدم الإضافة القوية للفراعنة

حسام حسن
حسام حسن
ياسمين تيسير

قال جودوين شيكا مهاجم وهداف نادي طلائع الجيش، إنه فخور بانتمائه لمنتخب نيجيريا، فالنسور الخضر ضمن أفضل منتخبات القارة السمراء عبر تاريخها، مؤكدًا أنه يحلم باليوم الذي يرتدي فيه قميص منتخب بلاده، وذلك في حديثه لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري.

وتابع "شيكا": فخور بتواجد أوسيمين لاعب نابولي السابق وبونيفاس لاعب فرانكفورت في هجوم منتخب نيجيريا، لأنهما لاعبان كبيران للغاية، وأعتقد أنني سأحصل على فرصة التواجد في المنتخب يومًا ما، وقتها سأثبت للجميع أنني أستحق ارتداء قميص منتخب بلادي.

تعليق شيكا على أداء حسام حسن مع المنتخب 

وأضاف مهاجم وهداف نادي طلائع الجيش: أما منتخب مصر فهو منتخب قوي للغاية، وما يميزه أن أغلب لاعبيه من الدوري المحلي القوي والتنافسي للغاية، بجانب تواجد عدد قليل من المحترفين أبرزهم محمد صلاح، منتخب مصر من أعرق منتخبات إفريقيا والأكثر تتويجًا ببطولاتها تاريخيًا.

واختتم جودوين شيكا حديثه لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري: حسام حسن مهاجم رائع ومن الأفضل في القارة، لكنه لم يقدم الإضافة القوية كمدرب، ورغم أن الفراعنة يؤدون بشكل جيد بسبب اختياراته من لاعبي الدوري المصري والتي يجب أن ينال الإشادة بسببها، ولعل أبرز مثال هو زيزو لاعب الزمالك، فتوليفة اللاعبين المحليين بجانب المحترفين تمنحه قوة أخرى وتعطي فرصًا كثيرة للاعبين.

حسام حسن طلائع الجيش الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر كيلو السكر بعد زيادة أسعار البنزبن

سعر كيلو السكر اليوم بعد زيادة أسعار البنزين الجمعة 11-4-2025

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. موعد صرف مرتبات أبريل للحكومة وتوقيت الزيادة الجديدة

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. موعد صرف مرتبات أبريل للحكومة وتوقيت الزيادة الجديدة

أسعار السلع بعد زيادة أسعار البنزين

أسعار 10 سلع غذائية في الأسواق بعد زيادة أسعار البنزين اليوم الجمعة 11-4-2025

سعر كيلو الأرز اليوم بعد زيادة أسعار البنزين الجديدة

سعر كيلو الأرز اليوم بعد زيادة أسعار البنزين الجمعة 11-4-2025

سعر رغيف الخبز اليوم

سعر رغيف الخبز اليوم.. قرار عاجل من التموين بعد زيادة أسعار البنزين

عودة التوقيت الصيفي رسميًا.. قدم ساعتك 60 دقيقة في هذا اليوم

عودة التوقيت الصيفي رسميًا.. قدم ساعتك 60 دقيقة في هذا الموعد

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

خط ساخن للشكاوى.. أول توجيه من وزير التموين بعد زيادة أسعار البنزين

أسعار الحديد اليوم

ارتفاع أسعار الحديد اليوم الجمعة 11 أبريل 2025 بعد زيادة البنزين

ترشيحاتنا

ارشيفية

ماكناش نقصد.. الألعاب النارية تتسبب في تفحم محل بويات بأكتوبر

صورة أرشيفية

مصرع طفل داخل بيارة صرف بمبنى مهجور في المنشاة بسوهاج

ارشيفية

بدون إصابات.. سقوط أجزاء من عقار قديم في الوايلي

بالصور

محافظ الشرقية يتابع انتظام العمل بمواقف الركاب ومحطات الوقود

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تحريك أسعار الوقود.. تعريفة المواصلات الجديدة بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد تحريك سعر البنزين..تموين الشرقية يشن حملات مفاجئة على محطات الوقود

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

فيديو

حرب تصريحات بين سيد عبد الحفيظ وميدو

تراشق كلامي بين سيد عبد الحفيظ وميدو بسبب زيزو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة مر نيث

المزيد