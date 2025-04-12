أطول إجازة في 2025.. موعد وقفة عيد الأضحى فلكياً| الخميس أم الجمعة؟

تزايدت عمليات البحث حول موعد وقفة عرفات 2025 وموعد أول أيام عيد الأضحى المبارك، خصوصًا مع كون الإجازة المرتقبة واحدة من أطول العطلات الرسمية المنتظرة في عام 2025، حيث تمتد لخمسة أيام كاملة.

الحسابات الفلكية تحسم الموعد المبدئي

وفقًا لما أعلنه معمل أبحاث الشمس التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن الحسابات الفلكية تشير إلى أن غرة شهر ذو الحجة للعام الهجري 1446 ستوافق يوم الأربعاء 28 مايو 2025، وذلك بعد أن يولد هلال شهر ذو الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الخامسة وثلاث دقائق فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الثلاثاء 27 مايو 2025 الموافق 29 من شهر ذي القعدة.



وأوضحت الحسابات أن الهلال الجديد سيبقى ظاهرًا في سماء مكة المكرمة لمدة 38 دقيقة، بينما سيظهر في سماء القاهرة لمدة 47 دقيقة عقب غروب الشمس في يوم الرؤية، مع تسجيل مدد بقاء الهلال في باقي المحافظات المصرية تتراوح بين 40 إلى 49 دقيقة.

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

بناءً على الحسابات الفلكية السابقة، من المتوقع أن تكون وقفة عرفات يوم الخميس 5 يونيو 2025، ويليها مباشرة أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة 6 يونيو 2025، وإذ كان ذو القعدة كاملا 30 يوما وفقا للرؤية الشرعية، فسيكون وقفة عرفات يوم الجمعة 6 يونيو ، وأول أيام عيد الأضحى المبارك يوم السبت 7 يونيو 2025.

وهذا الموعد يعتبر تقديريًا بحسب الحسابات الفلكية، على أن يتم تأكيده رسميًا من قبل دار الإفتاء المصرية والجهات الدينية المختصة عقب الرؤية الشرعية لهلال شهر ذو الحجة.

أطول إجازة رسمية في 2025

ومن المنتظر أن تبدأ إجازة عيد الأضحى رسميًا يوم الخميس 5 يونيو 2025 الذي يوافق وقفة عرفات، وتستمر حتى يوم الإثنين 9 يونيو 2025، أي لمدة 5 أيام متتالية، ما يجعلها من أطول الإجازات الرسمية خلال العام.

وتُعد هذه العطلة فرصة ذهبية للعديد من الموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص لقضاء وقت مع العائلة أو السفر، خصوصًا مع تزامنها مع بداية فصل الصيف، حيث يفضل الكثيرون استغلالها لقضاء عطلة قصيرة في أماكن سياحية داخلية أو خارجية.

الإعلان الرسمي خلال أيام

رغم أن الحسابات الفلكية حددت الموعد المتوقع لبداية شهر ذو الحجة، إلا أن الإعلان الرسمي عن مواعيد إجازة عيد الأضحى سيكون عقب استطلاع الهلال، حيث ستقوم الحكومة بالإعلان عن تفاصيل العطلة وعدد أيامها الرسمية للموظفين في الدولة وموظفي القطاع الخاص أيضًا.

وفي بعض الدول الخليجية والعربية، تشير التقديرات إلى أن إجازة عيد الأضحى قد تمتد لأسبوع كامل، خاصة في القطاع الحكومي، إذ تعد هذه المناسبة الدينية إحدى أهم العطلات الرسمية في العالم الإسلامي.

موسم الحج يقترب.. ومؤشرات التنظيم تظهر

يأتي موعد وقفة عرفات بالتزامن مع ذروة مناسك الحج، حيث يتوافد الحجاج من مختلف أنحاء العالم إلى جبل عرفات، في الركن الأعظم للحج، ومن ثم تتوجه الأنظار إلى مكة المكرمة في متابعة شعائر العيد المبارك.

ومع اقتراب هذا الموعد، بدأت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية في وضع الترتيبات اللوجستية والصحية اللازمة لتنظيم موسم الحج لهذا العام، وسط توقعات بمشاركة ضخمة بعد تعافي العالم من تبعات الجائحة.

ترقب واسع لموعد إعلان الإجازة

وينتظر المواطنون في مصر والدول العربية بيان الإفتاء الرسمي الذي يؤكد بداية الشهر الهجري الأخير، والذي بدوره يحدد موعد وقفة عرفات، وعيد الأضحى المبارك بشكل قاطع، لبدء التجهيزات الخاصة بالعيد من ملابس وذبائح وخطط للسفر أو قضاء العطلة.