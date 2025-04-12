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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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كلوب مدربا لـ الأهلي في كأس العالم للأندية.. حقيقة رحيل السويسري وقدوم الالماني

كلوب مدربا لـ الأهلي
كلوب مدربا لـ الأهلي
إسلام خالد

تصدر خبر تعين يورجن كلوب لقيادة فريق الأهلي في كأس العالم للأندية، جميع محركات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما نشرت صفحة كلوب على الفيس بوك تلمح الاقتراب المدرب الالماني من تولي القلعة الحمراء.

https://www.youtube.com/shorts/30lRnw5FcLk

أثارت صحفة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تحمل اسم المدرب يورجن كلوب، جدلًا واسعًا بعد تلميحها إلى اقتراب الألماني من تولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

أثار المنشور جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، خاصة مع أنباء بحث الأهلي عن مدرب مخضرم لقيادة الفريق في كأس العالم للأندية 2025، بدلًا من السويسري مارسل كولر.

https://www.youtube.com/shorts/30lRnw5FcLk

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