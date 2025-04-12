بعد الارتفاع الكبير .. نصائح للتعامل مع الذهب

كشف هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية، آخر تطورات أسعار الذهب في مصر خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن الذهب الملاذ الآمن في ظل الظروف الراهنة.

وأضاف هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن طلب عالمي كبير للغاية على الذهب خلال الفترة الأخيرة، الامر الذي القى بظلاله على ارتفاع أسعار الذهب ووصل لارقام قياسية لم نكن نتوقعها.

ورد هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية، على سؤال الاعلامي عمرو أديب، هل نشتري ذهب ام نتوقف عن الشراء في ظل الارتفاع الأخير لأسعار الذهب في مصر، قائلا :"طبعا نشتري والذهب دائما الملاء الآمن ومش بيخسر".