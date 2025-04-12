قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
70 مليون جنيه.. زيزو يرفض حضور جلسة التحقيق ويتمسك بمستحقاته لدى الزمالك
حدث فريد.. فريق طبي ينقذ حياة فتاة من اختناق القلب بالإسكندرية
ليلى أحمد زاهر وهشام ماجد يحتفلان بزواجهما خلال أيام.. خاص
لجين عمران تطلق "فيلر من أول السطر".. مواجهة مع حقائق التجميل المخفية
عمرو أديب لـ زيزو : نطلعلك الورقة إزاي وهي في بيت الخطيب
مصطفى إبراهيم: مستقبل الزمالك في التركيز على قطاع الناشئين
أمطار | الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل حالة الطقس الساعات المقبلة
الصحة الفلسطينية: غزة تواجه كارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة
بعد إلغاء المتابعة.. رامي ربيعة ينشر صورة بقميص الأهلي على إنستجرام
ترامب: الدولار سيرتفع وسيكون أقوى من أي وقت مضى
تركيا.. السجن 100 عام بحق شبكة تجسس لصالح الموساد
أسعار أسطوانة البوتجاز الجديدة للمستهلك بعد الزيادة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حدث فريد.. فريق طبي ينقذ حياة فتاة من اختناق القلب بالإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد بسيوني

نجح الفريق الطبي بقسمي الطوارئ وعناية القلب بمستشفى شرق المدينة بمحافظة الاسكندرية في إنقاذ حياة شابة تبلغ من العمر 34 عامًا، كانت تعاني من حالة حرجة نتيجة إصابتها باختناق القلب Cardiac Tamponade، في تدخل طبي عاجل ودقيق أنقذ حياتها.

إجراء الفحوصات الأولية 

وصلت المريضة إلى المستشفى وهي تعاني من ضيق شديد في التنفس وهبوط حاد في الدورة الدموية، وعلى الفور باشر فريق الطوارئ إجراء الفحوصات اللازمة لتقييم الحالة.

وتمكن الأطباء من تشخيص الحالة باستخدام تقنية السونار Point of Care Ultrasound، والتي كشفت عن وجود تجمع كبير للسوائل حول القلب، مما تسبب في ارتشاح قلبي أدى إلى حدوث اختناق القلب، وهي حالة طارئة تستلزم التدخل الفوري.

تدخل جراحي عاجل 

وأوصى الأطباء بضرورة إجراء تدخل عاجل لتجنب توقف عضلة القلب، حيث قادت الدكتورة ريهام كارم محمد، أخصائي الطوارئ، بالتعاون مع الدكتور بولا سمير، أخصائي القلب، عملية سحب السوائل من حول القلب باستخدام تقنية التوجيه بالموجات فوق الصوتية Ultrasound-Guided Pericardiocentesis، وتم تصريف نحو 1.5 لتر من السائل النزفي.

وبفضل التدخل السريع والدقيق، استقرت الحالة الصحية للمريضة، وتم نقلها لاستكمال العلاج تحت إشراف فريق متخصص من الأطباء.

وأشادت الدكتورة ميرفت السيد بجهود الفريق الطبي، مؤكدة أن سرعة الاستجابة والدقة في التعامل مع الحالة كان لهما الدور الأكبر في إنقاذ حياة المريضة.

الاسكندرية شرق المدينة اختناق القلب فريق طبي شابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة قطب

عامل الدليفري صاحب واقعة سرقة الحلوى من هبة قطب: أبويا مات من القهرة|فيديو

صورة الميكروباص المنكوب

الميكروباص طار من فوق الدائري.. تطورات مثيرة في حادث بشتيل |صور وأسماء

التلقيح الصناعي

امرأة تلد طفلا من زوجين بسبب خطأ في التلقيح الصناعي

الأرصاد الجوية

الأحد والإثنين.. الأرصاد توجه رسالة هامة للمواطنين

الحكم بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط طرد المستأجر

الحكم بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط طرد المستأجر.. غدًا

رسميًا.. أسعار تذاكر المترو والاشتراكات بعد تحريك البنزين والسولار

أسعار تذاكر المترو والاشتراكات بعد تحريك البنزين والسولار

صورة من المشاجرة

إقالة سكرتير عام محافظة سوهاج بعد التحقيق في واقعة مشادة مع نائب المحافظ

شيكابالا

مقابل مليون دولار .. شيكابالا يوقع على عقود انتقاله إلى النصر الليبي

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

إصابه 3 أشخاص في حريق بعزبة بالشرقية والحماية المدنية تسيطر على الوضع

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد يتفقد مواقف الأجرة لمتابعة الالتزام بالتسعيرة الجديدة

مباراة

شاهد .. نهائي الدورة الرمضانية لكرة القدم بكفر سعد

بالصور

لجين عمران تطلق "فيلر من أول السطر".. مواجهة مع حقائق التجميل المخفية

لجين عمران
لجين عمران
لجين عمران

11 سيارة إطفاء و7 إسعاف..السيطرة على حريق مستودع غاز بالشرقية

جانب من الحريق
جانب من الحريق
جانب من الحريق

ثروة طائلة فى يده.. ساعة محمد صلاح تثير الجدل خلال توقيعه مع ليفربول

ساعة محمد صلاح تثير الجدل خلال توقيعه مع ليفربول ثروة طائلة على يده اليسرى
ساعة محمد صلاح تثير الجدل خلال توقيعه مع ليفربول ثروة طائلة على يده اليسرى
ساعة محمد صلاح تثير الجدل خلال توقيعه مع ليفربول ثروة طائلة على يده اليسرى

عايز يمشى جنب المحافظ.. تفاصيل خناقة اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام سوهاج والنائب

خناقة اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام محافظة سوهاج ونائب المحافظ
خناقة اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام محافظة سوهاج ونائب المحافظ
خناقة اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام محافظة سوهاج ونائب المحافظ

فيديو

مسلسلات رمضان ٢٠٢٥

الغاوي كسر الدنيا وفهد البطل في المركز الخامس .. أنجح 5 مسلسلات على Watch It

فرح الزاهد

فرح الزاهد: لما بكون عاوزة أجيب حقي بكلم أختي هنا

جمال سليمان

جمال سليمان: نشأت في أسرة فقيرة .. وفرح الزاهد مناسبة لدور الشيطانة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: لا تحزن ..ضع روشتة دستور حياتك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

المزيد