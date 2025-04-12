حدث فريد.. فريق طبي ينقذ حياة فتاة من اختناق القلب بالإسكندرية

نجح الفريق الطبي بقسمي الطوارئ وعناية القلب بمستشفى شرق المدينة بمحافظة الاسكندرية في إنقاذ حياة شابة تبلغ من العمر 34 عامًا، كانت تعاني من حالة حرجة نتيجة إصابتها باختناق القلب Cardiac Tamponade، في تدخل طبي عاجل ودقيق أنقذ حياتها.

إجراء الفحوصات الأولية

وصلت المريضة إلى المستشفى وهي تعاني من ضيق شديد في التنفس وهبوط حاد في الدورة الدموية، وعلى الفور باشر فريق الطوارئ إجراء الفحوصات اللازمة لتقييم الحالة.

وتمكن الأطباء من تشخيص الحالة باستخدام تقنية السونار Point of Care Ultrasound، والتي كشفت عن وجود تجمع كبير للسوائل حول القلب، مما تسبب في ارتشاح قلبي أدى إلى حدوث اختناق القلب، وهي حالة طارئة تستلزم التدخل الفوري.

تدخل جراحي عاجل

وأوصى الأطباء بضرورة إجراء تدخل عاجل لتجنب توقف عضلة القلب، حيث قادت الدكتورة ريهام كارم محمد، أخصائي الطوارئ، بالتعاون مع الدكتور بولا سمير، أخصائي القلب، عملية سحب السوائل من حول القلب باستخدام تقنية التوجيه بالموجات فوق الصوتية Ultrasound-Guided Pericardiocentesis، وتم تصريف نحو 1.5 لتر من السائل النزفي.

وبفضل التدخل السريع والدقيق، استقرت الحالة الصحية للمريضة، وتم نقلها لاستكمال العلاج تحت إشراف فريق متخصص من الأطباء.

وأشادت الدكتورة ميرفت السيد بجهود الفريق الطبي، مؤكدة أن سرعة الاستجابة والدقة في التعامل مع الحالة كان لهما الدور الأكبر في إنقاذ حياة المريضة.