الأهلي ورامي ربيعة يلغيان متابعة بعضهما عبر إنستجرام

شهدت الساعات الأخيرة تطورا مفاجئا في علاقة اللاعب رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم في الأهلي بالنادي

وينتهي عقد رامي ربيعة مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادي يرغب في الانضمام إليه خلال الفترة المقبلة دون الرجوع للأحمر.



وفي الساعات الماضية قام رامي ربيبعة بإلغاء متابعة النادي الأهلي على منصة تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، في إشارة لاقتراب رحيله عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم وعدم تجديد تعاقده.

وربط البعض ذلك الفعل بـ انتهاء العلاقة بين الأهلي ورامي ربيعة، إذ لم يصلا لـ اتفاق من أجل تجديد التعاقد، في ظل انتهائه بنهاية الموسم الجاري.