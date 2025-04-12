قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجم الزمالك السابق يشيد بـ الونش : تجاهل الضغوطات والمغريات
70 مليون جنيه.. زيزو يرفض حضور جلسة التحقيق ويتمسك بمستحقاته لدى الزمالك
حدث فريد.. فريق طبي ينقذ حياة فتاة من اختناق القلب بالإسكندرية
ليلى أحمد زاهر وهشام ماجد يحتفلان بزواجهما خلال أيام.. خاص
لجين عمران تطلق "فيلر من أول السطر".. مواجهة مع حقائق التجميل المخفية
عمرو أديب لـ زيزو : نطلعلك الورقة إزاي وهي في بيت الخطيب
مصطفى إبراهيم: مستقبل الزمالك في التركيز على قطاع الناشئين
أمطار | الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل حالة الطقس الساعات المقبلة
الصحة الفلسطينية: غزة تواجه كارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة
بعد إلغاء المتابعة.. رامي ربيعة ينشر صورة بقميص الأهلي على إنستجرام
ترامب: الدولار سيرتفع وسيكون أقوى من أي وقت مضى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي ورامي ربيعة يلغيان متابعة بعضهما عبر إنستجرام

رامي ربيعة
رامي ربيعة
يمنى عبد الظاهر

شهدت الساعات الأخيرة تطورا مفاجئا في علاقة اللاعب رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم في الأهلي بالنادي

وينتهي عقد رامي ربيعة مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادي يرغب في الانضمام إليه خلال الفترة المقبلة دون الرجوع للأحمر.
 

وفي الساعات الماضية قام رامي ربيبعة بإلغاء متابعة النادي الأهلي على منصة تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، في إشارة لاقتراب رحيله عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم وعدم تجديد تعاقده.

وربط البعض ذلك الفعل بـ انتهاء العلاقة بين الأهلي ورامي ربيعة، إذ لم يصلا لـ اتفاق من أجل تجديد التعاقد، في ظل انتهائه بنهاية الموسم الجاري.

رامي ربيعة الأهلي عقد رامي ربيعة رحيله عن القلعة الحمراء وعدم تجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة قطب

عامل الدليفري صاحب واقعة سرقة الحلوى من هبة قطب: أبويا مات من القهرة|فيديو

صورة الميكروباص المنكوب

الميكروباص طار من فوق الدائري.. تطورات مثيرة في حادث بشتيل |صور وأسماء

التلقيح الصناعي

امرأة تلد طفلا من زوجين بسبب خطأ في التلقيح الصناعي

الأرصاد الجوية

الأحد والإثنين.. الأرصاد توجه رسالة هامة للمواطنين

الحكم بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط طرد المستأجر

الحكم بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط طرد المستأجر.. غدًا

رسميًا.. أسعار تذاكر المترو والاشتراكات بعد تحريك البنزين والسولار

أسعار تذاكر المترو والاشتراكات بعد تحريك البنزين والسولار

صورة من المشاجرة

إقالة سكرتير عام محافظة سوهاج بعد التحقيق في واقعة مشادة مع نائب المحافظ

شيكابالا

مقابل مليون دولار .. شيكابالا يوقع على عقود انتقاله إلى النصر الليبي

ترشيحاتنا

محمود خليل

محكمة أمريكية تقضي بترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل

جانب من الحريق

حريق بالقرب من كنسية القيامة في القدس .. فيديو

الشرطة اليونانية

اليونان: انفجار قنبلة في أثينا يسفر عن أضرار محدودة

بالصور

لجين عمران تطلق "فيلر من أول السطر".. مواجهة مع حقائق التجميل المخفية

لجين عمران
لجين عمران
لجين عمران

11 سيارة إطفاء و7 إسعاف..السيطرة على حريق مستودع غاز بالشرقية

جانب من الحريق
جانب من الحريق
جانب من الحريق

ثروة طائلة فى يده.. ساعة محمد صلاح تثير الجدل خلال توقيعه مع ليفربول

ساعة محمد صلاح تثير الجدل خلال توقيعه مع ليفربول ثروة طائلة على يده اليسرى
ساعة محمد صلاح تثير الجدل خلال توقيعه مع ليفربول ثروة طائلة على يده اليسرى
ساعة محمد صلاح تثير الجدل خلال توقيعه مع ليفربول ثروة طائلة على يده اليسرى

عايز يمشى جنب المحافظ.. تفاصيل خناقة اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام سوهاج والنائب

خناقة اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام محافظة سوهاج ونائب المحافظ
خناقة اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام محافظة سوهاج ونائب المحافظ
خناقة اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام محافظة سوهاج ونائب المحافظ

فيديو

مسلسلات رمضان ٢٠٢٥

الغاوي كسر الدنيا وفهد البطل في المركز الخامس .. أنجح 5 مسلسلات على Watch It

فرح الزاهد

فرح الزاهد: لما بكون عاوزة أجيب حقي بكلم أختي هنا

جمال سليمان

جمال سليمان: نشأت في أسرة فقيرة .. وفرح الزاهد مناسبة لدور الشيطانة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: لا تحزن ..ضع روشتة دستور حياتك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

المزيد