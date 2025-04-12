انتصار تنضم لفيلم صقر وكناريا مع محمد عادل إمام

انضمت الفنانة انتصار لفريق عمل فيلم “ صقر وكناريا ” ، والذي يقوم ببطولته كل من محمد عادل إمام وشيكو .

العمل تدور أحداثه في اطار كوميدي ، ومن تأليف أيمن وتار، إخراج حسين المنباوي.

وكانت قد خاضت الفنانة انتصار الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل “ إش إش ” .

أبطال إش إش

مسلسل إش إش من بطولة، مي عمر، ماجد المصري، خالد الصاوي، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، إدوارد، انتصار، ندى موسى، دينا، طارق النهري، هالة صدقي، من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.

قصة مسلسل “إش إش”

تدور الأحداث حول “إش إش”، فتاة جميلة وفقيرة، تجد نفسها مجبرة على دخول عالم الرقص، لكنها تتورط في عالم آل الجريتلي، حيث تكتشف أن حياتها المأساوية ما هي إلا امتداد لأسرار عائلية غامضة.



