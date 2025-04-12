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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يستقبل وفد منظمةالتعاون والتنمية لبحث سبل تعزيز التخطيط

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمد عبد الفتاح

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان وفد منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية OECD لبحث سبل تعزيز التخطيط المحلى والتنمية المستدامة مع بعثة المنظمة وممثلى وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى فى إطار البرنامج القُطري لمصر وذلك فى إطار تحقيق رؤية مصر 2030 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بما يساهم فى فتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة على المستوى المحلى .

وأثناء اللقاء الذى حضره اللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، ووفد المنظمة الذى ضم كل من إيزابيل شاترى رئيس وحدة اللامركزية والتمويل دون الوطنى والبنية التحتية ، وقسم التنمية الإقليمية والحوكمة متعددة المستويات، وآتى أوكسانين مستشار قسم التنمية الإقليمية والحوكمة متعددة المستويات .

رؤية مصر 2030 

كما حضر جوهانس كلاين محلل سياسات اللامركزية والتمويل دون الوطنى والبنية التحتية ، شعبة التنمية الإقليمية والحوكمة متعددة المستويات ، والدكتورة مروة أحمد سليمان أخصائى تخطيط حضرى والمستشار المحلى لفريق المنظمة ، فضلاً عن ممثلى وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى برئاسة الدكتورة هبة مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمى ، وعاليا هشام منسق مشروعات البرنامج القُطري.

رحب الدكتور إسماعيل كمال بالتعاون المثمر والبناء الذى يرتكز على مجموعة من المحاور التنموية التى تسعى لتعزيز التخطيط المحلى متعدد السنوات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى محافظة أسوان من خلال دعم تنفيذ قانون التخطيط الجديد ، وتعزيز التنسيق بين المستويات المختلفة للحكم المحلى والوطنى ، وتحديد التحديات الحالية والمتوقعة، وبحث الحلول الواقعية لتطوير آليات الحوكمة وبناء القدرات .

وأكد إسماعيل كمال على أن المحافظة تولى أهمية قصوى لتطوير الأداء المؤسسى وتعزيز كفاءة الخدمات بما ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو تنمية مستدامة وشاملة ، وهو ما نتطلع معه إلى مواصلة التنسيق الجاد مع منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية للإستفادة من الخبرات الدولية وتطبيق الممارسات الرائدة فى التنمية المحلية .

فيما أشارت الدكتورة هبة مغيب إلى أن هذه الزيارة تأتى ضمن جهود وزارة التخطيط لتفعيل قانون التخطيط القومي الجديد وتوطين أهداف التنمية المستدامة من خلال شراكات إستراتيجية مع المؤسسات الدولية ، وعلى رأسها منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية ، والتي تقدم الدعم الفنى لتقييم جاهزية المحافظات ، وتحليل أطر التمويل، ورفع كفاءة منظومة التخطيط الإقليمى .

بينما أشاد أعضاء بعثة المنظمة بالجهود المبذولة فى محافظة أسوان لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة تنفيذ المشروعات ، مؤكدين على حرص المنظمة لتقديم التوصيات الفنية اللازمة لتعزيز قدرات المحافظة فى مجالات التخطيط والتمويل المحلى بما يدعم تحقيق رؤية مصر 2030.

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