توقف رحلات الصيد في دمياط .. وتحرك عاجل من المحافظ للتعامل مع الأمطار

شهدت محافظة دمياط على مدار اليومين الماضيين موجة من الطقس السيئ، حيث سادت برودة شديدة في الطقس.

أدت التقلبات الجوية إلى توقف مؤقت لرحلات الصيد خوفًا على أرواح الصيادين وتعرض المراكب للغرق.

ومن جانبها، أكدت جمعية الصيادين بعزبة البرج برئاسة حسام خليل أنه تم منع المراكب الصغيرة من الخروج في رحلات الصيد بعزبة البرج نتيجة لارتفاع الأمواج، وذلك حفاظًا على أرواح الصيادين من التعرض لحالات غرق نتيجة لتقلبات الطقس.

وعلى صعيد آخر، عقد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اجتماعًا مع رؤساء الوحدات المحلية والمجالس المحلية ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط. وشدد خلال الاجتماع على ضرورة التعامل الفوري مع أي طارئ، والتواجد المستمر في الشارع للتعامل مع تراكم مياه الأمطار في الشوارع.