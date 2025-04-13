بسعر مناسب وبطارية جبارة.. تعرف على أفضل سماعة رأس لاسلكية غير مسبوقة بالأسواق

أطلقت شركة أسوس سماعة الرأس ROG Delta 2 Moonlight White، وهي سماعة رأس تأتي بتصميم جديد يجمع بين اللونين الأبيض والرمادي و يبلغ سعرها 1399 يوانًا (191 دولارًا أمريكيًا)

ووفقا لموقع gizmochina توفر سماعةدلتا 2مجموعة متكاملة من الميزات المتطورة للأجهزة والصوت اللاسلكي، مما يجعلها منافسًا قويًا في سوق سماعات الرأس للألعاب.



مواصفات Asus ROG Delta 2

تتميز سماعة الرأس دلتا 2 باتصال ثلاثي الأوضاع، مما يتيح للمستخدمين التبديل بين الاتصال اللاسلكي بتردد 2.4 جيجاهرتز، والبلوتوث، والسلكي بمقبس 3.5 مم. مما يجعلها متعددة الاستخدامات على أجهزة الكمبيوتر، وبلايستيشن، ونينتندو سويتش، وإكس بوكس ​​(الوضع السلكي)، والأجهزة المحمولة.

على الجانب الآخر تأتي سماعة دلتا 2 مزودة بتقنية أسوس اللاسلكية SpeedNova، التي توفر أداءً فائقًا مما يجعلها مثالية للألعاب التنافسية مما يضمن للاعبين سماع كل التفاصيل بوضوح

ميزات سماعات Asus ROG Delta 2

تأتي سماعات الرأس دلتا 2 مطلية بالتيتانيوم بقطر 50 مم و تُصدر صوتًا عالي التردد وهي مُصممة خصيصًا لتوفير صوت لاسلكي واضح



أما عن عمر البطارية، توفر سماعة دلتا 2 ما يصل إلى 110 ساعات من الاستخدام بشحنة واحدة وما يصل إلى 11 ساعة بشحن سريع لمدة 15 دقيقة فقط. تزن السماعة 318 جرامًا فقط، وتتضمن مجموعتين من وسائد الأذن المريحة على شكل حرف D، مصنوعة من مواد مختلفة لراحة المستخدم ومتانته.