قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأوقاف: فتح باب التقدم لمسابقة التفتيش بالمديريات الإقليمية
وزير الخارجية لنظيريه العماني والإيراني وويتكوف: نأمل في حلول تسهم في التهدئة
فيروسات زومبي.. وباء جديد يهدد البشرية قادم من القطب الشمالي| ماذا يحدث؟
الزراعة: السعودية أكبر الدول العربية استيرادا للمحاصيل المصرية
وزير العدل يفتتح فرعين للتوثيق في الإسكندرية ويتفقد محكمة الاستئناف
بسبب فتاة..إحالة 4 أفارقة بمنطقة عين شمس للمحاكمة الجنائية
دعاء المطر والرعد والريح.. ردد 20 كلمة أفضل ما قالها النبي و210 أدعية مستجابة
دعاء المطر.. اطلب حاجتك من الله يستجاب لك
متأثرا بتراجع سعر صرف الدولار.. انخفاض جديد في أسعار الذهب الآن
جبالي يعلن ضوابط مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة أمام البرلمان
زاهي حواس يلقي كلمة الافتتاح بورشة عمل للرابطة العالمية لعلماء الآثار المصرية عن الأهرامات
رسميا.. إشبيلية يعلن إقالة مدربه جارسيا بيمينتا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قبيل عرض فيلم The Amateur.. انفصال رامي مالك وإيما كوين

رامي مالك وإيما كوين
رامي مالك وإيما كوين
قسم الفن

كشف موقع «ديلي ميل»، خبر انفصال الفنان رامي مالك - ذو الأصول المصرية -  عن صديقته الممثلة البريطانية إيما كوين، وذلك قبيل طرح فيلمه الجديد The Amateur بدور العرض السينمائية. 

وكشفت “ديلي ميل” أن انفصال رامي مالك وإيما كوين، تم منذ فترة وسط حالة تكتم بين الطرفين. 

رامي مالك - فيلم The Amateur

ينتظر الممثل الأمريكي من أصل مصري رامي مالك طرح فيلمه الجديد The Amateur نهاية الأسبوع الجاري، وهو عمل مليء بأحداث الإثارة.

فيلم The Amateur الذي سيعرض في السينمات 11 أبريل الجاري، يجسد فيه رامي مالك دور تشارلي هيلر، محلل شفرات في وكالة المخابرات المركزية (CIA)، الذي تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد مقتل زوجته في هجوم إرهابي في لندن.

وعندما ترفض الوكالة اتخاذ إجراء، يقرر هيلر أخذ حقه  بيده، مستخدمًا مهاراته الاستخباراتية لتعقب المسئولين عن الجريمة.

يشارك في بطولة فيلم  The Amateur كل من راشيل بروسناهان، كايتريونا بالف، لورنس فيشبورن، وجون بيرنثال.

الفيلم من إخراج جيمس هاوز، ويستند إلى رواية تحمل نفس الاسم للكاتب روبرت ليتل، وتم تصويره في مواقع متعددة حول العالم، بما في ذلك لندن، وباريس، وإسطنبول.

رامي مالك الفنان رامي مالك إيما كورين فيلم The Amateur

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات رسميًا لـ13 مليون مواطن بقرار حكومي.. تعرف على موعد الصرف

زيادة المعاشات رسميًا لـ13 مليون مواطن بقرار حكومي.. تعرف على موعد الصرف

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

زيادة بدل المخاطر الطبية 600% للعاملين بهيئة التأمين الصحي.. قرار رسمي

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 13-4-2025

حالة الطقس

لمدة 4 أيام.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس

تفاصيل عرض حسام عبدالمجيد لتعديل عقده ..ورد مفاجئ من اللاعب

تفاصيل عرض حسام عبدالمجيد لتعديل عقده .. ورد مفاجئ من اللاعب

أرشيفية

عطل عالمي يضرب تطبيق واتساب .. تفاصيل

سيد عبد الحفيظ :بيراميدز يستحق ضربة جزاء صحيحة على أشرف داري لم تحتسب له

سيد عبد الحفيظ: بيراميدز يستحق ضربة جزاء صحيحة لم تحتسب له

انقطاع المياه

خلال ساعات.. انقطاع المياه عن عدد من المناطق بالقاهرة

ترشيحاتنا

ازالة تعدي

إزالة حالتي تعدي بالبناء المخالف في الشرقية

صحة الشرقية

تقديم الخدمة ضمن مبادرة عيون أطفالنا مستقبلنا لـ 6500 حالة إيجابية بالشرقية

جامعة طنطا

ترقية 25 عضواً بهيئة التدريس وتعيين 17 مدرساً بجامعة طنطا

بالصور

وصفة لعمل قهوة مثلجة رخيصة وسهلة التحضير

وصفة قهوة مثلجة رخيصة وسهلة التحضير.
وصفة قهوة مثلجة رخيصة وسهلة التحضير.
وصفة قهوة مثلجة رخيصة وسهلة التحضير.

أحد شعانين مبارك.. سيرين عبد النور تحتفل بعيد السعف مع أسرتها

سيرين عبد النور تحتفل بعيد السعف
سيرين عبد النور تحتفل بعيد السعف
سيرين عبد النور تحتفل بعيد السعف

التدخين أبرزها .. عادات يومية تدمر الكلى | احذرها

عادات يومية تدمر الكلى
عادات يومية تدمر الكلى
عادات يومية تدمر الكلى

قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات البحرية اليونانية لبحث التعاون المشترك

قائد القوات البحرية المصرية مع نظيره اليوناني
قائد القوات البحرية المصرية مع نظيره اليوناني
قائد القوات البحرية المصرية مع نظيره اليوناني

فيديو

كويكب يصدم القمر

العالم في حالة تأهب .. كويكب غامض يقترب من القمر |فيديوجراف

حفل سيرين عبد النور

اقتحم المسرح.. معجب يفاجئ سيرين عبد النور بحفل الأردن

محاولة وضع كلب فى جوال

السكان بتشتكى.. القبض على حارس عقار حاول وضع كلب داخل جوال بمدينة نصر (فيديو)

وفاة فنة أقلاش

عملية تجميل أنهت عمرها.. وفاة فنانة شهيرة في عمر الأربعين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: لا تحزن ..ضع روشتة دستور حياتك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

المزيد