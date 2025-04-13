قبيل عرض فيلم The Amateur.. انفصال رامي مالك وإيما كوين

كشف موقع «ديلي ميل»، خبر انفصال الفنان رامي مالك - ذو الأصول المصرية - عن صديقته الممثلة البريطانية إيما كوين، وذلك قبيل طرح فيلمه الجديد The Amateur بدور العرض السينمائية.

وكشفت “ديلي ميل” أن انفصال رامي مالك وإيما كوين، تم منذ فترة وسط حالة تكتم بين الطرفين.

رامي مالك - فيلم The Amateur

ينتظر الممثل الأمريكي من أصل مصري رامي مالك طرح فيلمه الجديد The Amateur نهاية الأسبوع الجاري، وهو عمل مليء بأحداث الإثارة.

فيلم The Amateur الذي سيعرض في السينمات 11 أبريل الجاري، يجسد فيه رامي مالك دور تشارلي هيلر، محلل شفرات في وكالة المخابرات المركزية (CIA)، الذي تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد مقتل زوجته في هجوم إرهابي في لندن.

وعندما ترفض الوكالة اتخاذ إجراء، يقرر هيلر أخذ حقه بيده، مستخدمًا مهاراته الاستخباراتية لتعقب المسئولين عن الجريمة.

يشارك في بطولة فيلم The Amateur كل من راشيل بروسناهان، كايتريونا بالف، لورنس فيشبورن، وجون بيرنثال.

الفيلم من إخراج جيمس هاوز، ويستند إلى رواية تحمل نفس الاسم للكاتب روبرت ليتل، وتم تصويره في مواقع متعددة حول العالم، بما في ذلك لندن، وباريس، وإسطنبول.