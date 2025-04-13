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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

راشفورد حائر بين فيلا وكريستال بالاس.. مستقبل النجم الإنجليزي ما زال غامضًا

راشفورد
راشفورد
إسلام مقلد

ما يزال الغموض يحيط بمستقبل النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، جناح مانشستر يونايتد المُعار حاليًا إلى أستون فيلا، في ظل تقارير صحفية تُشير إلى وجود تحركات من أندية أخرى أبرزها كريستال بالاس، للدخول على خط المنافسة لضمه في الموسم المقبل.

تألق مع أستون فيلا يفتح أبواب الانتقال

انضم راشفورد إلى أستون فيلا خلال الميركاتو الشتوي الماضي على سبيل الإعارة قادمًا من مانشستر يونايتد، ونجح في استعادة جزء من بريقه المفقود، حيث سجل 5 أهداف وصنع 3 أخرى خلال 22 مباراة حتى الآن، وهو ما دفع المدير الفني الألماني توماس توخيل إلى استدعائه مؤخرًا لقائمة منتخب إنجلترا في تصفيات كأس العالم 2026.

ويمتلك أستون فيلا بند شراء نهائي في عقد الإعارة يُتيح له ضم اللاعب مقابل 40 مليون جنيه إسترليني بنهاية الموسم في يونيو المقبل، إلا أن هذا البند لم يُفعّل حتى الآن، ما يترك الباب مفتوحًا أمام أندية أخرى لاقتناص اللاعب.

كريستال بالاس يدخل السباق

وبحسب ما كشفته صحيفة "ذا صن"، فإن نادي كريستال بالاس يُراقب وضع راشفورد عن كثب، ويستعد لتقديم محاولة جريئة لخطف اللاعب من حسابات فيلا ويونايتد.

وقال مصدر للصحيفة: "كريستال بالاس يُتابع راشفورد عن كثب، ويريد معرفة ما سيحدث مع فيلا ويونايتد. هناك طاقة إيجابية كبيرة في النادي حاليًا، وراشفورد هو بالضبط النوع الذي يتطلعون لجذبه".

وأضاف: "هم يدركون جيدًا أهمية الحفاظ على أبرز عناصرهم من أجل إقناع راشفورد بالانتقال إلى جنوب لندن".

ويُشرف المدرب النمساوي أوليفر جلاسنر على مشروع طموح داخل بالاس هذا الموسم، حيث يحتل الفريق المركز الثاني عشر في الدوري، وبلغ نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، مع كوكبة من اللاعبين المميزين أبرزهم: إيبيريتشي إيزي، إسماعيلا سار، جان فيليب ماتيتا، آدم وارتون، والمعار من تشيلسي بن تشيلويل.

اهتمام باريس واحتمالية العودة إلى أولد ترافورد

من جهة أخرى، لا تزال بوابة أوروبا مفتوحة أمام راشفورد، حيث سبق أن أبدى نادي باريس سان جيرمان اهتمامًا بخدماته، لا سيما مع رحيل مبابي.

في الوقت نفسه، ورغم توتر العلاقة بين راشفورد والمدرب البرتغالي روبن أموريم في مانشستر يونايتد، إلا أن هناك احتمالية لعودته في ظل الأزمة الهجومية الحادة التي يعاني منها الفريق، مما يجعل من راشفورد خيارًا واردًا حال فشل ضمه نهائيًا من قبل أستون فيلا.

المشهد مفتوح على كافة الاحتمالات

مع اقتراب نهاية الموسم، يبدو أن مستقبل ماركوس راشفورد سيُشكل أحد أبرز القصص المثيرة في سوق الانتقالات الصيفي، بين خيار البقاء في فيلا بارك، أو الانتقال إلى مشروع طموح في كريستال بالاس، أو حتى العودة إلى أولد ترافورد لإعادة كتابة فصول جديدة مع الشياطين الحمر.

كل الخيارات مطروحة، والكلمة الأخيرة ستكون لما سيقدمه اللاعب في الأسابيع القليلة المقبلة، ولما ستسفر عنه مفاوضات الأندية المعنية.

ماركوس راشفورد مانشستر يونايتد أستون فيلا كريستال بالاس

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