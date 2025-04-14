الأهلي: استخرجنا تأشيرات الفريق بالكامل لجنوب أفريقيا ولا توجد أزمة

نفى مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي وجود أي أزمة تتعلق باستخراج تأشيرات السفر إلى جنوب أفريقيا، استعدادًا لمواجهة فريق صن داونز في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لبرنامج “ستاد المحور” الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، أن النادي أنهى كافة الإجراءات المتعلقة بتأشيرات السفر لجميع أعضاء البعثة، دون مواجهة أي عراقيل أو تأخير، على عكس ما تردد في بعض وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية.





وأشار إلى أن الشائعات التي تم تداولها حول وجود أزمة في الحصول على التأشيرات لا أساس لها من الصحة، مؤكدًا أن تلك الأنباء تعود إلى فترة سابقة لم يتقدم فيها النادي بعد بطلبات التأشيرة إلى سفارة جنوب أفريقيا.





وأكد المصدر أن إدارة النادي الأهلي كانت حريصة هذه المرة على تفادي أي أزمات مشابهة لما حدث سابقًا خلال مواجهة أورلاندو بايرتس في دور المجموعات، حيث واجه الفريق حينها بعض الصعوبات الإدارية في إجراءات السفر.





وأضاف أن التنسيق مع السفارة تم بشكل سلس ومحترف، مما ساهم في تسريع عملية استخراج التأشيرات دون أي معوقات، وهو ما يعكس مدى الاحترافية والتنظيم الذي تعمل به إدارة النادي.





واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد، أن الفريق يستعد بشكل جيد لمباراة صن داونز المرتقبة، دون الانشغال بأي أمور خارج المستطيل الأخضر، مشددًا على أن تركيز الجميع منصب حاليًا على تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق في التأهل إلى النهائي.



