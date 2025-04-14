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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يتجه لصرف النظر عن كوتيسا.. وضم ظهير أيسر محلي وبن رمضان في الصورة

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الاتجاه الأقرب للنادي الأهلي هو عدم التعاقد مع ديريك كوتيسا لاعب سيرفيت السويسري.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "الاتجاه هو تدعيم خط الوسط ربما يكون لاعب مثل محمد بن رمضان، بالإضافة لمدافع وظهير أيسر".

وأضاف: "الأهلي يفكر في ضم محمد علي بن رمضان لاعب فرينكفاورزي المجري، وأي نادٍ قادر على ضم اللاعب".

وواصل: "مشكلة بن رمضان ليست في اللاعب، ولكن في النادي المجري الذي يُغالي في مطالبه المالية، والأهلي لديه رغبة في التعاقد مع اللاعب".

وأكمل: "الأزمة في الأجانب، وحال زيادة عدد الأجانب إلى 6 عناصر، فأن الأهلي سيضم بن رمضان مع ضم ظهير أيسر".

وتابع: "حال إقرار نفس عدد الأجانب، فأن الأهلي قد يتجه لضم ظهير أيسر محلي، مع الاتجاه نحو ضم بن رمضان".

وأكد: "من ضمن اللاعبين المحليين في مركز الظهير الأيسر، هناك محمد حمدي لاعب إنبي المعار للزمالك، وتمت مناقشة موقفه، وحال تجاوب إدارة النادي البترولي قد يتم ضمه".

وزاد: "هناك قناعة بإمكانيات كريم الدبيس أيضا للتواجد مع الأهلي، مع إمكانية ضم محمد حمدي لاعب إنبي، ويحيى عطية الله أصبح خارج الأهلي بنهاية الموسم بنسبة كبيرة، بالإضافة لغموض موقف معلول حتى الآن".

وأتم: "للتأكيد ايضا فإن علاقة محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي مع أعضاء لجنة التخطيط أيضا ليست على ما يرام".

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