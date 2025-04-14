بعد انتهاء مهمته في بطولة الدوري، يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استئناف مشواره في بطولة كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة المصرية)، حيث يستعد لمواجهة قوية أمام سموحة، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات للموسم الجاري 2025.

أداء الزمالك في كأس عاصمة مصر

خاض الزمالك ثلاث مباريات حتى الآن في البطولة، جاءت نتائجها كالتالي:

تعادل أمام الجونة (1-1)

خسارة أمام بتروجت (2-1)

تعادل سلبي مع مودرن سبورت

وبذلك يواصل الفريق بحثه عن أول انتصار في البطولة، من أجل تحسين موقعه في المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه فرق: سموحة، الجونة، مودرن سبورت، وبتروجت.

موعد مباراة الزمالك وسموحة في كأس عاصمة مصر

يستعد الزمالك لمواجهة سموحة يوم الأربعاء المقبل، الموافق 16 أبريل 2025، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة

تنقل قناة أون تايم سبورتس اللقاء المرتقب بين الزمالك وسموحة، مع استوديو تحليلي قبل انطلاق المباراة يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية لتحليل الأداء وتقديم التوقعات الفنية.