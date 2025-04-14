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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التوقيت الصيفي .. موعد كلاسيكو الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة

ريال مدريد ضد برشلونة
ريال مدريد ضد برشلونة
إسراء أشرف

كشفت رابطة الدوري الإسباني "الليجا" عن موعد إقامة كلاسيكو الجولة 35 من الدوري بين ريال مدريد وبرشلونة، حيث تقرر أن تُلعب المواجهة المرتقبة يوم الأحد 11 مايو المقبل، في تمام الساعة 16:15 بالتوقيت المحلي 17:15 بتوقيت مصر بعد عودة التوقيت الصيفي وقتها، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.

التوقيت الصيفي.. موعد كلاسيكو الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة

وكانت الحكومة المصرية، قد أقرت موعدًا محددًا للعمل بالتوقيت الصيفي وفقًا لمشروع قانون خاص به، وهو الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2025، وذلك وفقًا لنص القانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن التوقيت الصيفي والشتوي الذي صادق عليه الرئيس السيسي آنذاك.

ويوافق موعد العمل بالتوقيت الصيفي 2025 في مصر يوم 25 أبريل، وهي الجمعة الأخيرة من الشهر.

ويأتي هذا اللقاء بعد أسبوعين فقط من صدام ناري آخر بين الفريقين في نهائي كأس ملك إسبانيا، المقرر يوم السبت 26 نيسان على ملعب “لا كارتوخا”

وكان برشلونة بقيادة المدرب هانز فليك قد حسم أول ألقابه هذا الموسم على حساب غريمه التقليدي ريال مدريد، عندما تفوق عليه بنتيجة 5-2 في نهائي كأس السوبر الإسباني، الذي أُقيم في يناير الماضي بالمملكة العربية السعودية، رغم طرد الحارس فويتشيك تشيزني خلال المباراة.

وقبل الكلاسيكو المنتظر، تنتظر الفريقين 3 مباريات لكل منهما في الليجا، حيث يخوض برشلونة مواجهتين على ملعبه أمام سيلتا فيجو ومايوركا، ويحل ضيفًا على بلد الوليد، فيما يلعب ريال مدريد مباراتين في سانتياجو برنابيو أمام أتلتيك بيلباو وسيلتا فيجو، بالإضافة إلى مواجهة خارجية أمام خيتافي.

الكلاسيكو برشلونة ريال مدريد موعد الكلاسيكو توقيت الكلاسيكو التوقيت الصيفي

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