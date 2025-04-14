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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

سقوط بطل فيديو إطلاق النار بالطالبية

اطلاق نار
اطلاق نار
ندى سويفى

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة، عن هوية صاحب فيديو إطلاق النيران من داخل سيارة ملاكي يقودها بمنطقة الطالبية ونجحت قوات الأمن في إلقاء القبض عليه.

ورصد الأجهزة الأمنية بالجيزة، تداول مقطع فيديو علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، يظهر خلاله شاب يقود سيارة ملاكي ويطلق أعيرة نارية، وعقب تقنين الإجراءات واستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد هوية المتهم مقيم بمنطقة الطالبية.

تم استصدار إذن من النيابة العامة وألقت قوة أمنية القبض على المتهم والسلاح الناري الظاهر بالفيديو، واقتياده إلي ديوان القسم وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة وقيامه بإطلاق أعيرة نارية احتفالاً بعيد ميلاده.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية إطلاق النيران الطالبية قوات الأمن

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