أنا بنت مستشار.. سقوط صاحبة فيديوهات إهانة عمال مخبز ومطعم بأكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على السيدة المتهمة بتصوير عامل بمخبز، أثناء الاعتداء عليه بمدينة 6 أكتوبر، والادعاء أنه تحرش بها، إضافة إلى مضايقة العاملين بأحد المطاعم وتصويرهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وذكر العامل المعتدى عليه داخل المخبز، أنه فوجئ بالسيدة تصوره بهاتفها المحمول بمحل عمله في مدينة 6 أكتوبر، وبدأت في ترديد بعض الاتهامات، ثم صفعته على وجهه أثناء تصويرها له.

وأضاف أنه حرر محضرا ضدها اتهمها فيه بالاعتداء عليه، والإضرار به، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.

وظهرت السيدة في عدة فيديوهات أخرى تعتدي بالسب على عمال مطعم شهير بمدينة 6 أكتوبر وتتهم عامل آخر وفرد أمن داخل كومبوند تقطن به بالتحرش بها مرددة في كل مقطع فيديو: أنا بنت مستشار أمن دولة .. معاك أمن دولة.