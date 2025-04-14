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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

انطلاق معسكر أبي بكر الصديق التثقيفي للطالبات الوافدات الأربعاء المقبل

الدكتور أسامة الأزهري
الدكتور أسامة الأزهري
عبد الرحمن محمد

تنطلق فعاليات معسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية للطالبات الوافدات، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ وبإشراف الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

يقام المعسكر بالتعاون مع مكتب بيت الزكاة الكويتي بالقاهرة، وذلك ضمن البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة والمتميزة؛ التي تقيمها وزارة الأوقاف، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية للطلاب الوافدين، الدارسين بالأزهر الشريف من مختلف دول العالم؛ بهدف نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

ويستضيف المعسكر (٥٠) من الطالبات الوافدات المسجلات على منحة مكتب الزكاة الكويتي، واللاتي يدرسن بالأزهر الشريف من جنسيات مختلفة.

وتنطلق فعاليات المعسكر، يوم الأربعاء الموافق ١٦/ ٤/ ٢٠٢٥م، وحتى السبت الموافق ١٩/ ٤/ ٢٠٢٥م.
ويحاضر فيه كبار العلماء والمفكرين والمثقفين، ويتضمن البرنامج التدريبي جوانب علمية وثقافية، وأخرى لزيارة المعالم السياحية والأثرية، والدينية بمحافظة الإسكندرية.

وتتوجه المشاركات بالمعسكر إلى الإسكندرية في تمام الساعة التاسعة، صباح الأربعاء المقبل الموافق ١٦ /٤ /٢٠٢٥م من أمام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

معسكر أبي بكر الصديق الطالبات الوافدات أسامة الأزهري الأعلى للشئون الإسلامية

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