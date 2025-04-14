القبض على شخص يدير كيانا تعليميا وهميا في مدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة ، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى عدد من المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.



عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط ( المدير المسئول ) وعُثر بداخل الكيان على (عدد من الإستمارات والشهادات الوهمية منسوبة للكيان - أكلاشيه – دفتر إيصال تحصيل نقدية) وبمواجهته إعترف بأنه المدير المسئول وإرتكابه المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع مالك الكيان بقصد تحقيق الربح المادي.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .