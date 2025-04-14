توتر في معسكر ريال مدريد قبل موقعة آرسنال المصيرية بسبب مشادة بيلينجهام وروديجر

تشهد أجواء نادي ريال مدريد حالة من التوتر الشديد قبل أيام من المواجهة الحاسمة أمام آرسنال في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد سقوط الفريق بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب على ملعب "الإمارات".

مشادة بين بيلينجهام وروديجر في مران الفريق

كشف الصحفي إيدو أجيري، خلال ظهوره في برنامج "الشرينجيتو"، عن وقوع مشادة حادة بين اثنين من أبرز نجوم الفريق، وهما جود بيلينجهام وأنطونيو روديجر، خلال مران يوم الجمعة الماضي، قبل لقاء ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني.

وبحسب التفاصيل، بدأت الواقعة عقب تدخل عنيف بين اللاعبين في مباراة تدريبية مصغرة، ليتحول النقاش سريعًا إلى تبادل للألفاظ واحتدام حاد بين الطرفين، كاد أن يتطور إلى اشتباك جسدي لولا تدخل الجهاز الفني بقيادة كارلو أنشيلوتي لاحتواء الموقف على الفور.

أوضح أجيري أن هذه المشادة جاءت في ظل ضغط نفسي غير مسبوق يمر به الفريق، مشيرًا إلى أن اللاعبين يشعرون بأن مصير الموسم بأكمله بات مرهونًا بمباراة العودة ضد آرسنال.

وقال:"منذ الهزيمة أمام آرسنال، يسود شعور داخل الفريق بأن التأهل ضرورة حتمية، والأعصاب مشدودة منذ الأربعاء، مما تسبب في تصعيد الأمور داخل المران".

رغم حدة الواقعة، فقد عاد الهدوء سريعًا إلى التدريبات بعد تصالح اللاعبين، حيث استكملا المران بشكل طبيعي، دون أن تترك المشادة أثرًا سلبيًا على وحدة الفريق.

وأكد أجيري أن:"بيلينجهام وروديجر يتمتعان بعلاقة صداقة قوية داخل غرفة الملابس، وما حدث dعد من الأمور المعتادة في بيئة تنافسية مثل ريال مدريد، خصوصًا في مثل هذا التوقيت الحساس".

وقد حرص الجهاز الفني على إعادة تركيز اللاعبين بالكامل نحو الاستعداد الفني والذهني لمباراة العودة، التي ستُقام على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في ظل حاجة الفريق للفوز بنتيجة 4-0 للتأهل المباشر أو 3-0 لخوض وقت إضافي وركلات ترجيح.

موعد مباراة ريال مدريد وآرسنال

ومن المتوقع أن تقام المباراة يوم الأربعاء القادم ضمن منافسات الدور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.