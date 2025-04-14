ليلى أحمد زاهر تحتفل بعقد قرانها على هشام جمال.. الليلة

تحتفل الفنانة ليلى أحمد زاهر، بعقد قرانها على المنتج هشام جمال، اليوم الإثنين بحضور يقتصر على الأهل والأصدقاء فقط.

ويقام حفل عقد قران ليلى أحمد زاهر وهشام جمال، في أحد الأماكن الأثرية.

ليلى أحمد زاهر وهشام جمال

من جهة أخرى، شاركت الفنانة ليلي أحمد زاهر، صورا جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام برفقة خطيبها الفنان هشام جمال.

وظهرت ليلي زاهر في الصور بإطلالة متميزة مرتديه لوك كاجوال ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها البني على ظهرها.

وعلقت علي الصوره قائلة: "الفرق كبير".

كشفت الفنانة ليلى زاهر خلال لقائها مع برنامج ليالي Ten، الذي تقدمه الإعلامية بوسي شلبي، عن سبب نجاحها في موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل أعلى نسبة مشاهدة، كما كشفت رأي والدها الفنان أحمد زاهر في العمل وقت عرضه عليها.

وقالت ليلى: مش عارفة أخرج من شخصية نسمة الكاريزما التي قدمتها في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة حتى الآن،والناس في الشارع بقت تندهلي بإسم الشخصية ودي أكتر حاجة مفرحاني.. دائمًا أحرص على أخذ رأي والدي فيأدواري، وعند عرض هذا العمل عليّ توقع نجاحه وأخبرني أنه تحدٍ بالنسبة إليّ، مما أخافني من تقديمها، خاصة أنهاشخصية تتسم بالشر ولم أتوقع أن هناك أشخاص أشرار بهذا الشكل، ولكن رأيت أنه دور مهم والعمل يحمل رسالة توعيةللناس.

واختتمت ليلي: ذاكرت كل البنات اللي بتقدم فيديوهات على التيك توك وطريقة كلامهن، وركزت في تفاصيل معينة جعلتني في النهاية أقدم الدور بهذه الطريقة، بالإضافة إلى المخرجة ياسمين كامل التي أفادتني جدًا في التحضير للدور وذهبنا سويًا إلى بنت في الحطابة اسمها مي وكنا نعيش معها أيام كاملة حتى أتقمص شخصية نسمة.. أحرص على التركيز في الأدوار التي أقدمها حتى تكون مناسبة ليّ وتنال إعجاب الناس، وحاليًا لدي مشروعين مازال في مرحلة التحضير.

أعمال ليلى أحمد زاهر

يذكر أن آخر أعمال ليلى أحمد زاهر كانت مسلسل "تلت التلاتة" في رمضان ، من بطولة غادة عبد الرازق، محمد القس، أحمد مجدي، مي سليم، صلاح عبدالله، ليلى أحمد زاهر، تأليف هبة الحسينى، وإخراج حسن صالح.