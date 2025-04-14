قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استقرار سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم الإثنين 14 أبريل 2025
ناصر منسي يتصدر جدول هدافي الدوري المصري
صفقة كبرى.. قطر تضخ 7.5 مليار دولار استثمارات مباشرة في مصر
بحضور كبير.. عزاء إبراهيم شيكا من مسجد الحامدية الشاذلية| صور
بث مباشر .. أحمد موسى يكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي للكويت
مصر والكويت علاقات تاريخية متجذرة ورغبة مشتركة للنهوض بالتعاون الثنائي
التأمين بـ10 آلاف جنيه| الحكومة تطرح سيارات بأسعار مخفضة.. الموعد والتفاصيل
الخلاف يتزايد بشأن قانون الرياضة الجديد ومطالبات بتدخل رئيس الوزارء
حكم الصلاة وراء إمام يُخطئ في الفاتحة.. الإفتاء توضح هل يجب إعادتها
صرف 3000 جنيه مكافأة للموظفين في الحكومة بهذه الجهة| هل أنت منهم؟
الكشف عن موعد كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني
فتح باب الحجز لشقق الإسكان الجديدة 2025| رابط مباشر للموقع وخطوات التقديم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بشهادة الخطيب.. عقد قران ليلى أحمد زاهر وهشام جمال

عقد قران ليلى أحمد زاهر وهشام جمال
عقد قران ليلى أحمد زاهر وهشام جمال
قسم الفن

عقدت الفنانة ليلى أحمد زاهر، والمنتج هشام جمال، قرانهما مساء اليوم الإثنين بأحد الأماكن الأثرية، بحضور الأهل والأصدقاء. 

وحرص كابتن محمود الخطيب -رئيس النادي الأهلي- على الشهادة على عقد قران ليلى أحمد زاهر وهشام جمال. 

عقد قران ليلى أحمد زاهر وهشام جمال 

تحتفل الفنانة ليلى أحمد زاهر، بعقد قرانها على المنتج هشام جمال، اليوم الإثنين بحضور يقتصر على الأهل والأصدقاء فقط. 

ويقام حفل عقد قران ليلى أحمد زاهر وهشام جمال، في أحد الأماكن الأثرية. 

ليلى أحمد زاهر وهشام جمال

من جهة أخرى، شاركت الفنانة ليلي أحمد زاهر، صورا جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام برفقة خطيبها الفنان هشام جمال.

وظهرت ليلي زاهر في الصور بإطلالة متميزة مرتديه لوك كاجوال ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها البني على ظهرها.

وعلقت علي الصوره قائلة: "الفرق كبير".

كشفت الفنانة ليلى زاهر خلال لقائها مع برنامج ليالي Ten، الذي تقدمه الإعلامية بوسي شلبي، عن سبب نجاحها في موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل أعلى نسبة مشاهدة، كما كشفت رأي والدها الفنان أحمد زاهر في العمل وقت عرضه عليها.

وقالت ليلى: مش عارفة أخرج من شخصية نسمة الكاريزما التي قدمتها في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة حتى الآن،والناس في الشارع بقت تندهلي بإسم الشخصية ودي أكتر حاجة مفرحاني.. دائمًا أحرص على أخذ رأي والدي فيأدواري، وعند عرض هذا العمل عليّ توقع نجاحه وأخبرني أنه تحدٍ بالنسبة إليّ، مما أخافني من تقديمها، خاصة أنهاشخصية تتسم بالشر ولم أتوقع أن هناك أشخاص أشرار بهذا الشكل، ولكن رأيت أنه دور مهم والعمل يحمل رسالة توعيةللناس.

واختتمت ليلي: ذاكرت كل البنات اللي بتقدم فيديوهات على التيك توك وطريقة كلامهن، وركزت في تفاصيل معينة جعلتني في النهاية أقدم الدور بهذه الطريقة، بالإضافة إلى المخرجة ياسمين كامل التي أفادتني جدًا في التحضير للدور وذهبنا سويًا إلى بنت في الحطابة اسمها مي وكنا نعيش معها أيام كاملة حتى أتقمص شخصية نسمة.. أحرص على التركيز في الأدوار التي أقدمها حتى تكون مناسبة ليّ وتنال إعجاب الناس، وحاليًا لدي مشروعين مازال في مرحلة التحضير.

أعمال ليلى أحمد زاهر

يذكر أن آخر أعمال ليلى أحمد زاهر كانت مسلسل "تلت التلاتة" في رمضان ، من بطولة غادة عبد الرازق، محمد القس، أحمد مجدي، مي سليم، صلاح عبدالله، ليلى أحمد زاهر، تأليف هبة الحسينى، وإخراج حسن صالح. 

ليلى أحمد زاهر الفنانة ليلى أحمد زاهر هشام جمال المنتج هشام جمال محمود الخطيب الأهلي النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار اليوم الإثنين 14-4-2025.. الأخضر يودع الـ51 جنيهًا

سعر الدولار اليوم الإثنين 14-4-2025.. الأخضر يودع الـ51 جنيهًا

المعتدى عليه

أنا بنت مستشار.. سقوط صاحبة فيديوهات إهانة عمال مخبز ومطعم بأكتوبر

وزير التربية والتعليم

تحذير عاجل من المدارس للطلاب بشأن التقييمات الأسبوعية

أرشيفية

انخفاض أسعار الذهب محليا رغم ارتفاعه عالميا اليوم الإثنين 14 أبريل

الدكتور علي جمعة

علي جمعة يكشف عن اسم الله الأعظم الذي إذا دعى به أجاب

الأهلي

موعد مباراة الأهلي أمام صن داونز الجنوب إفريقي في دوري الأبطال

محمد شريف

الصفقة تمت.. محمد شريف لاعب الأهلي السابق في الزمالك

صرف 3000 جنيه مكافأة للموظفين في الحكومة بهذه الجهة| هل أنت منهم؟

صرف 3000 جنيه مكافأة للموظفين في الحكومة بهذه الجهة| هل أنت منهم؟

ترشيحاتنا

دراسة بحثية: مصر الأولى عربيا في وسائل التواصل الاجتماعي مسجلة نحو 50.7 مليون مستخدم

50.7 مليون مستخدم.. مصر الأولى عربيا في وسائل التواصل الاجتماعي

البوبا

لذيذة جدا .. طريقة عمل البوبا بأقل التكاليف

نظام غذائي

أفضل الأنظمة الغذائية بعد تقدم السن

بالصور

بشهادة الخطيب.. عقد قران ليلى أحمد زاهر وهشام جمال

عقد قران ليلى أحمد زاهر وهشام جمال
عقد قران ليلى أحمد زاهر وهشام جمال
عقد قران ليلى أحمد زاهر وهشام جمال

طريقة عمل البرياني الهندي .. سفرة من ألف ليلة وليلة

طريقة عمل البرياني الهندي
طريقة عمل البرياني الهندي
طريقة عمل البرياني الهندي

طلعها تريند .. من هى جيلان الجباس صديقة عمر مرموش

جيلان الجباس
جيلان الجباس
جيلان الجباس

نوع طعام شائع يسبب السرطان وارتفاع السكر في الدم ويتلف الكبد

طعم مغرٍ.. نوع طعام شائع يسبب السرطان وارتفاع السكر في الدم ويتلف الكبد
طعم مغرٍ.. نوع طعام شائع يسبب السرطان وارتفاع السكر في الدم ويتلف الكبد
طعم مغرٍ.. نوع طعام شائع يسبب السرطان وارتفاع السكر في الدم ويتلف الكبد

فيديو

هاجر الشرنوبي

قانون الرؤية.. هاجر الشرنوبي توجه نداءً للمسؤولين

جهاز "Nubbin"

بحجم العملة ومفعوله خطير .. فيديو لجهاز غريب يغيبك عن الوعي

حسام حبيب وسارة الأردنية

رجع لحبه القديم بعد شيرين.. تفاصيل جديدة في علاقة حسام حبيب بسارة الأردنية

أخت دينا المنتقبة

هسيب صلاتي والقرآن واتفرج على إش إش.. أخت دينا المنتقبة تحرجها على الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

نهال علام

نهال علام تكتب: جيل العيال المحظوظة

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: مسلسل إش إش وعاصفة السوشيال ميديا

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الناعمة.. حتمية اكتسابِها

أيمن رياض

أيمن رياض يكتب: المواطن أولاََ.. مواصلات بكرامة

المزيد