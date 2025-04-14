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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شاهد دموع أحمد زاهر خلال عقد قران ابنته ليلي زاهر وهشام جمال

عقد قران ابنته ليلي زاهر وهشام جمال
عقد قران ابنته ليلي زاهر وهشام جمال

انهار الفنان أحمد زاهر خلال عقد قران ابنته ليلي زاهر على المنتج هشام جمال ودخل في نوبة بكاء هو وابنته ملك زاهر عند قيام الشيخ رمضان عبد المعز بتلقين احمد زاهر صيغة عقد القران " زوجتك ابنتي البكر الرشيد على سنة الله ورسوله " في تلك اللحظة لم يتمالك الفنان احمد زاهر دموعه وتوقف عن الكلام في تلك اللحظة ربتت ابنته ملك على كتفه . 

زواج ليلي زاهر وهشام جمال 

وكان المنتج والفنان هشام جمال عقد قرانه على الفنانة ليلي أحمد زاهر داخل قاعة بقصر محمد علي بالمنيل وسط حضور عدد كبير من الفنانين والاسرتين كما حضر الكابتن محمود الخطيب الذي كان شاهدا على عقد القران 

ونشر الفنان محمد جمعة فيديو من حفل زفاف ليلي أحمد زاهر وكتب عبر صفحته الشخصية : العروسة القمر دي بنت اخويا أحمد زاهر

فرحة قلبي ما تتوصفش مبروووووك


 

من هو هشام جمال زوج ليلي أحمد زاهر 

هشام جمال هو فنان ومنتج ومغني ومؤلف مصري شارك في العديد من الاعمال الفنية منها في بيتنا روبوت في ال لالالاند ونيلي وشريهان ولهفة 

ارتبط المنتج هشام جمال بـ ليلي أحمد زاهر في شهر يناير 2024 وهو من مواليد 1993 ويرأس هشام جمال قناة الأهلي 

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