قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عاصفة رملية تضرب العراق والمصابين أكثر من 3700 حالة اختناق.. صور
احتفال الربيع وبهجة الطبيعة.. كيف بدأ شم النسيم؟
وزير الصحة يبحث مع نظيره الروسي التعاون في إنتاج المستحضرات الدوائية
بعد الإمارات.. الرئيس السوري يبدأ زيارة رسمية إلى قطر ويلتقي الأمير تميم
احجز شقتك الآن .. رابط تحميل كراسة شروط شقق الإسكان الجديدة
التخطيط: 20.4 تريليون جنيه قيمة الناتج المحلي بالأسعار الجارية 2025/2026
بدلة رقص ولا لبس فرعوني.. محمد رمضان يرد على منتقديه في كوتشيلا
"لم الشمل".. وحدة الأزهر تنجح في حل 185 ألف نزاع أسري وتخدم 3 ملايين مواطن
أمير البلاد في مقدمة مودعيه..الرئيس السيسي يختتم زيارته للكويت
وزير المالية: نستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 81 % بنهاية يونيه 2026
المالية: زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنحو 50% لتصل15.1 مليار جنيه
الرئيس السيسي وأمير الكويت يشددان على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الإنتاج الحربي: شراكات محلية ودولية لنقل أحدث تكنولوجيا التصنيع العسكري والمدني

المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى
المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى
كريم الخطيب

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، على اهتمام الوزارة بالالتزام بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة نسب تعميق التصنيع المحلي والسعي إلى عقد الشراكات مع مختلف المؤسسات والجهات الوطنية والعالمية لنقل أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكري والمدني إلى خطوط الإنتاج بمختلف الجهات التابعة للوزارة، وذلك للحفاظ على مكانة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة في مجال التصنيع المدني بالإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية.

واستعرض خلال لقاء الوزير " محمد صلاح " برؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة وعدد من رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، الموقــف التنفيذى لثلاثة أرباع العام من الموازنة العامـة التخطيطية للعـام المالـي (2024 / 2025) والوقوف على ما تم تحقيقه منها ، وكذلك المتوقع تنفيذه خلال الفترة المقبلة من مقترح هذه الموازنة ومناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة وسبل تحقيقها من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط).

وتابع وزير الدولة للإنتاج الحربى، خلال اللقاء سير العمل في مختلف الجهات التابعة للوزارة وآخر المستجدات الخاصة بالمشروعات والوقوف على مدى الالتزام بالمخططات الزمنية لتنفيذها، موجهاً بالعمل على تذليل أي معوقات قد تطرأ على العملية التصنيعية بأقصى سرعة ممكنة .

وأكد الوزير على ضرورة قيام القطاعات المختلفة بالوزارة والهيئة بتقديم الدعم للجهات التابعة بهدف متابعة مدى الإلتزام بإستراتيجيات عمل تنفيذ موازنة العام المالي الجاري ومراقبة سير العملية الإنتاجية بالجهات التابعة مع العمل على زيادة قدرتها وإمدادها بأحدث التكنولوجيات.

وفى نهاية اللقاء وجّه وزير الدولة للإنتاج الحربي بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج بالشركات ورفع مستويات الأداء والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري، وتطبيق مبدأ الحوكمة بكل الجهات التابعة وضرورة التكامل بينها والعمل على تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد والأصول المتاحة ومراعاة الحفاظ عليها وترشيد المصروفات، وكذا الاستغلال الأمثل للخبرات الفنية والإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية بكل شركة من الشركات التابعة، بالإضافة إلى الحرص على المتابعة الميدانية الدورية لمختلف المشروعات التي يتم تنفيذها والحرص على نهوها في التوقيتات المحددة.

الإنتاج الحربى التصنيع العسكري تكنولوجيات التصنيع التكنولوجيات المشروعات الاستثمار المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد رسميًا على بطاقة التموين 2025.. الخطوات والمستحقين

إضافة المواليد رسميًا على بطاقة التموين 2025.. الخطوات والمستحقين

رئيس الوزراء يعلن زيادة المعاشات لـ13 مليون مواطن بداية من هذا الموعد

رئيس الوزراء يعلن زيادة المعاشات لـ13 مليون مواطن بداية من هذا الموعد

أحمد كجوك وزير المالية

وزير المالية : صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة

وقف نهائي لدعم البطاقات التموينية لهذه الفئة من المواطنين

التموين تحسم الجدل| وقف نهائي لدعم البطاقات التموينية لهذه الفئة من المواطنين

رئيس الوزراء

اعرف زيادتك كام.. صرف معاش تكافل وكرامة بزيادة 25%

الذهب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وهذه قيمة عيار 21 الآن| فيديو

أرشيفية

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 15-4-2025

تجديد البطاقة اونلاين

وانت في بيتك.. خطوات تجديد البطاقة أونلاين

ترشيحاتنا

حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025

التقديم فتح والتسليم فوري.. خطوات حجز شقق الإسكان والتعمير

تحذير طبي من أدوية منتشرة في الأسواق تسبب الخرف والنسيان

تحذير من أدوية تسبب الخرف والنسيان.. 9 نصائح للحفاظ على صحة الدماغ

شم النسيم 2025

إجازة للموظفين والطلاب .. موعد أجازة شم النسيم 2025

بالصور

عاصفة رملية تضرب العراق والمصابين أكثر من 3700 حالة اختناق.. صور

عاصفة رملية تضرب العراق
عاصفة رملية تضرب العراق
عاصفة رملية تضرب العراق

دراسة تكشف الوجه الخفي للفيروس المخلوي التنفسي لدى البالغين.. خطر الوفاة يتضاعف

خطر الوفاة يتضاعف 3 مرات بفيروس الجهاز التنفسي المخلوي
خطر الوفاة يتضاعف 3 مرات بفيروس الجهاز التنفسي المخلوي
خطر الوفاة يتضاعف 3 مرات بفيروس الجهاز التنفسي المخلوي

ثورة في طب الأسنان.. علماء بريطانيون يزرعون أسنانًا بشرية باستخدام خلايا المريض

حقيقة زراعة أسنان بشرية باستخدام خلايا المريض نفسه
حقيقة زراعة أسنان بشرية باستخدام خلايا المريض نفسه
حقيقة زراعة أسنان بشرية باستخدام خلايا المريض نفسه

انتهاء تصوير فيلم «درويش» وعرضه في السينما 17 يوليو المقبل

فيلم درويش
فيلم درويش
فيلم درويش

فيديو

محمد رمضان يرد على منتقديه

بدلة رقص ولا لبس فرعوني.. محمد رمضان يرد على منتقديه في كوتشيلا

القطط والجن العاشق

الجن العاشق في جسم القطة.. مخرج مسلسل المداح يكشف عنوسة البنات مربية القطط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

نهال علام

نهال علام تكتب: جيل العيال المحظوظة

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: مسلسل إش إش وعاصفة السوشيال ميديا

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الناعمة.. حتمية اكتسابِها

أيمن رياض

أيمن رياض يكتب: المواطن أولاََ.. مواصلات بكرامة

المزيد