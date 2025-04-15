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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كريم أبو ذكرى يقترح حلا لصفقات الزمالك

كريم ابو ذكرى
كريم ابو ذكرى
يارا أمين

أبدى المنتج الفنى كريم أبو ذكرى، اقتراحا حول نزيف صفقات الزمالك. وكتب أبو ذكرى عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إكس: "مقترح من رحم المعاناة: الزمالك جاب مدرب مغمور بس جامد اوي في الباسكت اسمه اجوستي اخدنا بيه دوري وأفريقيا طبعاً النادي الظريف الاحمر اخده مننا هو والمحترف والتر هودج وعملوا تاريخ في الباسكت حرفياً بالقرصنة ديه وبيقال انهم حياخدوا جوميز مدرب الزمالك للكرة. نفسي مثلاً في الموسم الجديد نجيب ولادنا يمسكوا كل الألعاب وبعقود طويلة الأمد وخصوصاً لو هما فعلاً مؤهلين لده فمثلاً في الكرة مؤمن سليمان ويبقي مدرب معاه شيكابالا ، في الهاند بول حسين زكي ويبقي مدرب معاه احمد الأحمر… الخ في كل الألعاب وطقم المدربين دول يتصرف عليهم دورات تدريبية مستدامة وتبقي مدرسة الزمالك ليها طابع ثابت يعمم كمان على الناشئين وده يخلي ان اللي على راس المنظومة مستقر وغير قابل للشراء" .

ومن ناحية أخرى دخل مجلس إدارة نادي الزمالك في مفاوضات مع التونسي معين الشعباني مدرب نهضة بركان المغربي، لقيادة الفريق الموسم المقبل 2025-2026، خلفًا للبرتغالي جوزيه بيسيرو.

وحسب مصادر خاصة لموقع “صدى البلد”، فإن نادي الزمالك في مفاوضات مع معين الشعباني لتدريب الفريق بداية من الموسم القادم.

الأولوية لتدريب الزمالك

وأضافت المصادر، أن معين الشعباني يمتلك عرضين من الدوري السعودي لكنه يعطي الأولوية لقبول عرض نادي الزمالك.

المدرب التونسي يعرف نادي الزمالك جيدًا إذ سبق له اللعب ضده في عدد من المواجهات الإفريقية، كما خاض تجربة في الدوري المصري مع سيراميكا كليوباترا وواجه خلالها الزمالك.

وقاد معين الشعباني نهضة بركان للتتويج بلقب الدوري المغربي الموسم الحالي 2024-2025، لأول مرة تاريخ النادي.

يذكر أن عقد جوزيه بيسيرو مع نادي الزمالك يمتد حتى 30 يونيو 2026.

الزمالك يدخل في معسكر  مغلق

 

في سياق آخر، ينتظم اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر مغلق ببرج العرب، استعداداً لخوض مباراة سموحة في بطولة كأس عاصمة مصر.

كريم ابو ذكرى الزمالك إكس جوميز مؤمن سليمان شيكابالا حسين ذكي

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