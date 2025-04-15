المقاولون يفوز على المنصورة بهدف أوجيري بدوري المحترفين

حقق فريق المقاولون العرب بقيادة محمد مكي فوزا غاليا أمام نظيره المنصورة بنتيجة 1-0، في المباراة التى جمعتهما اليوم الثلاثاء بملعب اتحاد نبروه ضمن مواجهات الجولة الـ 30 لبطولة دوري المحترفين.

أحرز جواكيم أوجيري هدف فوز المقاولون العرب في الدقيقة 15 من أحداث الشوط الأول.

وبهذه النتيجة رفع المقاولون رصيده للنقطة 60 بالمركز الثاني في مشواره نحو العودة للدوري الممتاز في الموسم الجديد .

وبدأ المقاولون مباراة المنصورة بتشكيل مكون من محمود ابوالسعود في حراسة المرمي وحسن حسين وإبراهيم القاضي وأحمد فوزي ومحمد رضا وعبدالرحمن أكمل ومصطفي جمال وجواكيم أوجيرا ومحمد عنتر وعبدالرحمن سمانة وحازم أبوسنة.

وتواجد علي دكة البدلاء كلا من محمود الحضري وأمير عابد وحسين البدري ومحمد هاني تريكا ومصطفي صبحي واسلام مجدي ومحمد بلح وفاروقا نور الدين وتشارلز باساي .