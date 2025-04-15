ضبط طن لحوم وأسماك مجهولة المصدر بكفر الشيخ| صور

شنت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ وإدارة تموين بيلا، اليوم، حملة تفتيشية موسعة؛ استهدفت الأسواق في نطاق مركز بيلا.

جاء هذا بناءً على تكليفات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وتحت إشراف الدكتور فتحي عبد العال، وكيل وزارة الطب البيطري، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين.

حملة مشتركة

أسفرت الحملة المشتركة، التي ضمت كلاً من الدكتور رامي سلامة رئيس قسم الصحة العامة والمجازر والتفتيش بإدارة بيلا البيطرية، والدكتورة هايدي حسني رئيس قسم الحفظ والتبريد بمديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، وأشرف رزق، رئيس مكتب تموين الكوم الطويل ومفتش إدارة تموين بيلا، عن ضبط 908 كيلو جرامات من الأسماك المجمدة مجهولة المصدر.

كما تمكنت الحملة، من ضبط 23 كيلو جرامًا من اللحوم البلدية المذبوحة خارج المجازر الحكومية، وجرى تحرير 3 محاضر بالمخالفات المضبوطة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.