وزير التموين : فتح مرحلة جديدة من مشروع جمعيتي

أعلن د.شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ، عن فتح مرحلة جديدة من مشروع جمعيتي وفق آليات محددة تحقق الهدف من انشائها.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وبحضور أعضاء اللجنة الموقرين، و باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ود. أحمد كمال – معاون الوزير لشؤون المشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، وأحمد عصام – معاون الوزير للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية، وذلك لعرض جهود الوزارة في دعم وتمكين هذا القطاع الواعد.

وقال وزير التموين أنه بالنسبة لمشكلات سيارات السلع المتنقلة سيتم العمل علي حلها ، للتسهيل علي الشباب وتابع الوزير قائلا: أن الفترة المقبلة سترون ثمار التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في إقامة منافذ سلعية.

وأضاف الوزير أنه بالنسبة لفتح مخابز في العزب التابعة للقري سيتم دراسة هذا الأمر خاصة وأنها كثيفة بالسكان

وبدوره وجه النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة الشكر لوزير التموين ،الدكتور شريف فاروق علي استحابته لمطالب اللجنة سواء ما يتعلق بمشروع جمعيتي أو سيارات بيع السلع أو فتح المخابز بالسلع مؤكدا أن الحكومة والبرلمان شركاء من أجل تحقيق مطالب المواطنين والعمل علي حل المشكلات التي تواجههم.

ومن جانبها طالبت د هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، بضرورة التعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ووزارة التموين في مشروع جمعيتي وتابعت قائلة: اقترح ان يتم عمل هوية بصرية لمشروع جمعيتي وبشكل جديد وتلافي المشكلات التي حدثت في مشروعات جمعيتي القائمة

وفي ذات السياق اكد باسل رحمى الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة على استعداد الجهاز للدراسة بالتعاون مع وزارة التموين لكافة المعوقات التى تواجه مشروع عربات توزيع السلع الموقع بين الجهاز والوزارة وطرح كافة الأفكار البديلة لانجاح المشروع وتوفير فرص عمل للشباب ،خاصة في ظل ارتفاع أسعار السيارات بحيث يكون هناك بدائل اخري لتوفير فرص عمل للشباب